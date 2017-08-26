ДНР: Киев готовится полностью сорвать «школьное» перемирие

Власти ДНР обвинили украинских силовиков в очередном нарушении договоренностей о полном прекращении огня в Донбассе.
Как заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, всего за сутки силовики обстреляли 13 населенных пунктов. Была выпущена 121 мина, огонь также велся из БМП, БТР, гранатометов и стрелкового оружия.
Эдуард Басурин, заместитель командующего оперативным командованием ДНР: «С прискорбием отмечаю, что достигнутые соглашения о полном бессрочном прекращении огня по всей линии соприкосновения, украинской стороной в очередной раз не выполняются. Что достаточно ожидаемо. Мы не испытываем излишних иллюзий по поводу обещанного полного прекращения огня со стороны агрессора».
При этом Басурин отметил, что украинские военные готовятся полностью сорвать так называемое школьное перемирие. По его словам, ВСУ подтягивают к линии соприкосновения танки, усиливают разведку с помощью беспилотников, а также готовят снайперские и диверсионные группы, передает Донецкое агентство новостей.
Отметим, что договоренность о новом прекращении огня была достигнута на переговорах в Минске. Перемирие, которое из-за приближения учебного года решили назвать школьным, вступило в силу с полуночи 25 августа.
Эдуард Басурин, заместитель командующего оперативным командованием ДНР: «С прискорбием отмечаю, что достигнутые соглашения о полном бессрочном прекращении огня по всей линии соприкосновения, украинской стороной в очередной раз не выполняются. Что достаточно ожидаемо. Мы не испытываем излишних иллюзий по поводу обещанного полного прекращения огня со стороны агрессора».
При этом Басурин отметил, что украинские военные готовятся полностью сорвать так называемое школьное перемирие. По его словам, ВСУ подтягивают к линии соприкосновения танки, усиливают разведку с помощью беспилотников, а также готовят снайперские и диверсионные группы, передает Донецкое агентство новостей.
Отметим, что договоренность о новом прекращении огня была достигнута на переговорах в Минске. Перемирие, которое из-за приближения учебного года решили назвать школьным, вступило в силу с полуночи 25 августа.
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