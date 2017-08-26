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  • 26.08, 16:17

    Все клиенты Ted Travel размещены в отелях Антальи

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    • Фото РИА Новости, Григорий Сысоев
    Все клиенты Ted Travel размещены в отелях Антальи

    Все клиенты Ted Travel размещены в отелях Антальи

    Все клиенты Ted Travel размещены в отелях Антальи
  • Фото РИА Новости, Григорий Сысоев

    • Клиенты потерпевшего крах туроператора Ted Travel размещены в отелях в Анталье. Доставлять в аэропорты россиян будет принимающая компания Jazz Travel за свой счет.

    Все российские туристы, которые ожидают вылета домой, размещены в отелях в Анталье, сообщили в «Турпомощи».

    Ранее сообщалось, что турецкие отельеры пытаются выселять клиентов Ted Travel или пытаются заставить их заплатить за проживание в связи с приостановкой деятельности туроператора, где была куплена путевка.

    смотретьВ Ростуризме возмущены попытками выселить клиентов Ted Travel из турецких отелей
    В Ростуризме возмущены попытками выселить клиентов Ted Travel из турецких отелей
    Накануне Ростуризм опубликовал расписание вылетов застрявших в Турции россиян: отмечалось, что с 26 по 29 августа будут вывезены 680 туристов Ted Travel. Еще 75 человек вылетят рейсами других туроператоров до 12 сентября.

    смотретьРостуризм попросил полицию проверить деятельность туроператора Ted Travel
    Ростуризм попросил полицию проверить деятельность туроператора Ted Travel
    Напомним, туроператор Ted Travel заявил о приостановке деятельности в связи с финансовыми сложностями. В Турции в этот момент находились 755 клиентов компании, у которых оказались неоплаченными размещение в отелях и обратные билеты. Более 2 тыс. человек купили путевки, но еще не вылетели. Глава Ростуризма подал на компанию заявление в правоохранительные органы: в ведомстве подозревают, что туроператор сознательно совершил противоправные действия. Также предполагается, что причиной банкротства послужила неграмотная финансовая политика фирмы, которая проводила активный демпинг — продавала туры по низким ценам и предлагала высокую комиссию агентам. В самом Ted Travel заявляли, что потерпели крах из-за вируса Коксаки.

    Телефоны «горячей линии» для связи со службами:

    Ростуризм + 7 985 226 82 71,
    Ассоциация «Турпомощь» + 7 (903) 295 5175, + 7 (499) 678 12 03,
    Посольство РФ в Турции: + 90 531 261 64 46,
    Генеральное консульство РФ в Анталье + 90 541 417 87 78.

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