Все клиенты Ted Travel размещены в отелях Антальи

Клиенты потерпевшего крах туроператора Ted Travel размещены в отелях в Анталье. Доставлять в аэропорты россиян будет принимающая компания Jazz Travel за свой счет.
Все российские туристы, которые ожидают вылета домой, размещены в отелях в Анталье, сообщили в «Турпомощи».
Ранее сообщалось, что турецкие отельеры пытаются выселять клиентов Ted Travel или пытаются заставить их заплатить за проживание в связи с приостановкой деятельности туроператора, где была куплена путевка.
Накануне Ростуризм опубликовал расписание вылетов застрявших в Турции россиян: отмечалось, что с 26 по 29 августа будут вывезены 680 туристов Ted Travel. Еще 75 человек вылетят рейсами других туроператоров до 12 сентября.
Напомним, туроператор Ted Travel заявил о приостановке деятельности в связи с финансовыми сложностями. В Турции в этот момент находились 755 клиентов компании, у которых оказались неоплаченными размещение в отелях и обратные билеты. Более 2 тыс. человек купили путевки, но еще не вылетели. Глава Ростуризма подал на компанию заявление в правоохранительные органы: в ведомстве подозревают, что туроператор сознательно совершил противоправные действия. Также предполагается, что причиной банкротства послужила неграмотная финансовая политика фирмы, которая проводила активный демпинг — продавала туры по низким ценам и предлагала высокую комиссию агентам. В самом Ted Travel заявляли, что потерпели крах из-за вируса Коксаки.
Телефоны «горячей линии» для связи со службами:
Ростуризм + 7 985 226 82 71,
Ассоциация «Турпомощь» + 7 (903) 295 5175, + 7 (499) 678 12 03,
Посольство РФ в Турции: + 90 531 261 64 46,
Генеральное консульство РФ в Анталье + 90 541 417 87 78.
Ранее сообщалось, что турецкие отельеры пытаются выселять клиентов Ted Travel или пытаются заставить их заплатить за проживание в связи с приостановкой деятельности туроператора, где была куплена путевка.
Накануне Ростуризм опубликовал расписание вылетов застрявших в Турции россиян: отмечалось, что с 26 по 29 августа будут вывезены 680 туристов Ted Travel. Еще 75 человек вылетят рейсами других туроператоров до 12 сентября.
Напомним, туроператор Ted Travel заявил о приостановке деятельности в связи с финансовыми сложностями. В Турции в этот момент находились 755 клиентов компании, у которых оказались неоплаченными размещение в отелях и обратные билеты. Более 2 тыс. человек купили путевки, но еще не вылетели. Глава Ростуризма подал на компанию заявление в правоохранительные органы: в ведомстве подозревают, что туроператор сознательно совершил противоправные действия. Также предполагается, что причиной банкротства послужила неграмотная финансовая политика фирмы, которая проводила активный демпинг — продавала туры по низким ценам и предлагала высокую комиссию агентам. В самом Ted Travel заявляли, что потерпели крах из-за вируса Коксаки.
Телефоны «горячей линии» для связи со службами:
Ростуризм + 7 985 226 82 71,
Ассоциация «Турпомощь» + 7 (903) 295 5175, + 7 (499) 678 12 03,
Посольство РФ в Турции: + 90 531 261 64 46,
Генеральное консульство РФ в Анталье + 90 541 417 87 78.
Комментарии