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  • 26.08, 16:17

    У нападавшего на охрану Букингемского дворца нашли меч

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    У нападавшего на охрану Букингемского дворца нашли меч

    У нападавшего на охрану Букингемского дворца нашли меч

    У нападавшего на охрану Букингемского дворца нашли меч

    Лондонская полиция допросила мужчину, напавшего с ножом на охрану Букингемского дворца.

    Сотрудники контртеррористического управления Скотленд-Ярда допросили мужчину, совершившего накануне нападение на охрану Букингемского дворца. Сообщается, что ему 26 лет, он приехал на место преступления на машине и припарковал ее в неположенном месте неподалеку от полицейского автомобиля. При обыске в его машине обнаружили меч длиной 1,2 метра. Он лежал в нише для ног пассажира переднего сиденья, сообщает «Интерфакс».

    смотретьМужчина с ножом атаковал полицейских в центре Лондона
    Мужчина с ножом атаковал полицейских в центре Лондона
    Накануне вечером вооруженный ножом преступник с криком «Аллах Акбар» напал на полицейских, которые пытались его задержать возле Букингемского дворца. Сначала его арестовали за нападение на полицию, но вскоре его делом занялось контртеррористическое управление.

    Похожее нападение произошло в тот же вечер в Брюсселе, где 30-летний выходец из Сомали напал на полицейских в центре города. Там террорист, оказавший сопротивление полиции, был застрелен.

    Уточняется, что членов королевской семьи в Букингемском дворце в момент теракта не было. Сегодня все экскурсии во дворце проходят по расписанию.

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