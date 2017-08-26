У нападавшего на охрану Букингемского дворца нашли меч

Лондонская полиция допросила мужчину, напавшего с ножом на охрану Букингемского дворца.
Сотрудники контртеррористического управления Скотленд-Ярда допросили мужчину, совершившего накануне нападение на охрану Букингемского дворца. Сообщается, что ему 26 лет, он приехал на место преступления на машине и припарковал ее в неположенном месте неподалеку от полицейского автомобиля. При обыске в его машине обнаружили меч длиной 1,2 метра. Он лежал в нише для ног пассажира переднего сиденья, сообщает «Интерфакс».
Накануне вечером вооруженный ножом преступник с криком «Аллах Акбар» напал на полицейских, которые пытались его задержать возле Букингемского дворца. Сначала его арестовали за нападение на полицию, но вскоре его делом занялось контртеррористическое управление.
Похожее нападение произошло в тот же вечер в Брюсселе, где 30-летний выходец из Сомали напал на полицейских в центре города. Там террорист, оказавший сопротивление полиции, был застрелен.
Уточняется, что членов королевской семьи в Букингемском дворце в момент теракта не было. Сегодня все экскурсии во дворце проходят по расписанию.
Накануне вечером вооруженный ножом преступник с криком «Аллах Акбар» напал на полицейских, которые пытались его задержать возле Букингемского дворца. Сначала его арестовали за нападение на полицию, но вскоре его делом занялось контртеррористическое управление.
Похожее нападение произошло в тот же вечер в Брюсселе, где 30-летний выходец из Сомали напал на полицейских в центре города. Там террорист, оказавший сопротивление полиции, был застрелен.
Уточняется, что членов королевской семьи в Букингемском дворце в момент теракта не было. Сегодня все экскурсии во дворце проходят по расписанию.
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