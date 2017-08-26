Международное рейтинговое агентство Moody’s повысило кредитный рейтинг Украины в национальной и иностранной валюте.
На сайте агентства отмечается, что кредитный рейтинг Украины повышен на одну ступень — с «Caa3» до «Caa2. Таким образом, прогноз по рейтингу был изменен со стабильного на позитивный.
Moody’s отмечает, что причиной повышения рейтинга стало постепенное наращивание структурных реформ, которые, если будут продолжены, улучшат динамику госдолга и усилят внешние позиций Украины.
При этом специалисты Moody’s подтвердили приоритетный рейтинг необеспеченного долга на 3 млрд долларов по проданным в декабре 2013 года России облигациям на уровне „Ca“». В докладе агентства подчеркивается, что по облигациям страна уже допустила дефолт.
В агентстве также напомнили, что в 2019–2021 годах Украина должна выплатить крупные внешние долги, которые потребуют дополнительных вливаний в иностранной валюте.
Из доклада Moody’s: «Риск того, что Украина будет не в состоянии спокойно провести рефинансирвование долговых обязательств из-за непредвиденных внутренних или внешних финансовых потрясений остается ключевым и удерживает рейтинг на уровне „Caa2“».
Между тем украинский премьер-министр Владимир Гройсман ранее заявлял, что страна ежегодно тратит на обслуживание долга более 3,8 млрд долларов. Это составляет примерно 4% от национального ВВП.
Moody’s отмечает, что причиной повышения рейтинга стало постепенное наращивание структурных реформ, которые, если будут продолжены, улучшат динамику госдолга и усилят внешние позиций Украины.
При этом специалисты Moody’s подтвердили приоритетный рейтинг необеспеченного долга на 3 млрд долларов по проданным в декабре 2013 года России облигациям на уровне „Ca“». В докладе агентства подчеркивается, что по облигациям страна уже допустила дефолт.
В агентстве также напомнили, что в 2019–2021 годах Украина должна выплатить крупные внешние долги, которые потребуют дополнительных вливаний в иностранной валюте.
Из доклада Moody’s: «Риск того, что Украина будет не в состоянии спокойно провести рефинансирвование долговых обязательств из-за непредвиденных внутренних или внешних финансовых потрясений остается ключевым и удерживает рейтинг на уровне „Caa2“».
Между тем украинский премьер-министр Владимир Гройсман ранее заявлял, что страна ежегодно тратит на обслуживание долга более 3,8 млрд долларов. Это составляет примерно 4% от национального ВВП.
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