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  • 26.08, 14:46

    «Шпион из сверхдержавы» пытался украсть украинскую военную тайну

    1 комментарий

    «Шпион из сверхдержавы» пытался украсть украинскую военную тайну

    «Шпион из сверхдержавы» пытался украсть украинскую военную тайну

    Гражданин «одной из сверхдержав» пытался украсть военные секреты Украины, заявил генпрокурор этой страны.

    Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что одном из киевских изоляторов вот уже около месяца содержится подозреваемый в шпионаже. Луценко отметил, что задержанный является гражданином «одной очень крупной сверхдержавы», но не России и не США, сообщает РИА Новости.

    Юрий Луценко, генпрокурор Украины: «В одном из наших изоляторов находится гражданин одной очень крупной сверхдержавы… Это не Россия и не США. Он подозревается СБУ в попытке украсть наши военные секреты».

    Других подробностей украинский генпрокурор не рассказал. В 2011 году американский телеканал CNN сообщал о задержании в Киеве северокорейских шпионов, которые пытались похитить на Украине секретную информацию по разработке ракет.

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