Молния разнесла террасу дома в Норвегии: видео

Норвежец снял на видео удар молнии, попавший прямо в его двор.

155 Норвегия

погода

Житель коммуны Эрстад в Норвегии снял на видео молнию, ударившую в террасу его дома. Мужчина снимал грозу, накрывшую окрестности. В кадр попала вспышка, слышен гром. Затем хозяин показал, что стало с его террасой. Всего в нескольких метрах от него был разбит пол и разбросаны куски земли с травой.







После этого мужчина и его друг решили, что безопаснее будет укрыться в доме.

