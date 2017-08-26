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  • 26.08, 14:46

    Молния разнесла террасу дома в Норвегии: видео

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    Молния разнесла террасу дома в Норвегии: видео

    Молния разнесла террасу дома в Норвегии: видео

    Молния разнесла террасу дома в Норвегии: видео

    Норвежец снял на видео удар молнии, попавший прямо в его двор.

    Житель коммуны Эрстад в Норвегии снял на видео молнию, ударившую в террасу его дома. Мужчина снимал грозу, накрывшую окрестности. В кадр попала вспышка, слышен гром. Затем хозяин показал, что стало с его террасой. Всего в нескольких метрах от него был разбит пол и разбросаны куски земли с травой.



    После этого мужчина и его друг решили, что безопаснее будет укрыться в доме.

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