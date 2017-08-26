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  • 26.08, 14:45

    США признали два из трех ракетных пуска КНДР успешными

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    США признали два из трех ракетных пуска КНДР успешными

    США признали два из трех ракетных пуска КНДР успешными

    Тихоокеанское командование вооруженных сил США изменило свои первоначальные оценки по поводу трех последних ракетных пусков КНДР, признав, что в двух случаях ракеты совершили полет.

    ВВС США признали, что первая и третья ракеты, которые запустила КНДР, преодолели около 250 километров в северо-восточном направлении.

    смотретьПентагон: запущенные КНДР ракеты взорвались после старта
    Пентагон: запущенные КНДР ракеты взорвались после старта
    Ранее в американском командовании заявляли, что в полете северокорейские ракеты вышли из строя. Оценки США относительно второго испытания остаются прежними — по данным командования, вторая ракета, предположительно, взорвалась практически сразу после пуска, сообщает France Press.

    Сегодня утром КНДР провела пуск трех баллистических ракет из района поселка Киттэрён в провинции Канвондо в сторону Японии. Со ссылкой на данные южнокорейских военных сообщалось, что ракеты пролетели около 250 километров. Правительство Японии сообщило, что они упали за пределами их исключительной экономической зоны и не представляли угрозы для безопасности страны. Позже КНДР заявила о проведении «соревнований» — маневров спецчастей Корейской народной армии в честь празднования «Дня Сонгун», который отмечается 25 августа.

    Напомним, ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. Пхеньян опасается угрозы со стороны США и работает над созданием межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками. Тем самым Северная Корея нарушает режим нераспространения ядерного оружия, что приводит к новым санкциям со стороны Совбеза ООН. Вашингтон и Пхеньян постоянно обмениваются новыми угрозами. Ким Чен Ын отдал приказ о готовности к нанесению удара по Гуаму, где находятся американские военные базы, в любой момент. А президент США Дональд Трамп обещал ответить на угрозу «огнем и яростью, которых еще не видел мир».

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