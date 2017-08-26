США признали два из трех ракетных пуска КНДР успешными

Тихоокеанское командование вооруженных сил США изменило свои первоначальные оценки по поводу трех последних ракетных пусков КНДР, признав, что в двух случаях ракеты совершили полет.
ВВС США признали, что первая и третья ракеты, которые запустила КНДР, преодолели около 250 километров в северо-восточном направлении.
Ранее в американском командовании заявляли, что в полете северокорейские ракеты вышли из строя. Оценки США относительно второго испытания остаются прежними — по данным командования, вторая ракета, предположительно, взорвалась практически сразу после пуска, сообщает France Press.
Сегодня утром КНДР провела пуск трех баллистических ракет из района поселка Киттэрён в провинции Канвондо в сторону Японии. Со ссылкой на данные южнокорейских военных сообщалось, что ракеты пролетели около 250 километров. Правительство Японии сообщило, что они упали за пределами их исключительной экономической зоны и не представляли угрозы для безопасности страны. Позже КНДР заявила о проведении «соревнований» — маневров спецчастей Корейской народной армии в честь празднования «Дня Сонгун», который отмечается 25 августа.
Напомним, ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. Пхеньян опасается угрозы со стороны США и работает над созданием межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками. Тем самым Северная Корея нарушает режим нераспространения ядерного оружия, что приводит к новым санкциям со стороны Совбеза ООН. Вашингтон и Пхеньян постоянно обмениваются новыми угрозами. Ким Чен Ын отдал приказ о готовности к нанесению удара по Гуаму, где находятся американские военные базы, в любой момент. А президент США Дональд Трамп обещал ответить на угрозу «огнем и яростью, которых еще не видел мир».
Ранее в американском командовании заявляли, что в полете северокорейские ракеты вышли из строя. Оценки США относительно второго испытания остаются прежними — по данным командования, вторая ракета, предположительно, взорвалась практически сразу после пуска, сообщает France Press.
Сегодня утром КНДР провела пуск трех баллистических ракет из района поселка Киттэрён в провинции Канвондо в сторону Японии. Со ссылкой на данные южнокорейских военных сообщалось, что ракеты пролетели около 250 километров. Правительство Японии сообщило, что они упали за пределами их исключительной экономической зоны и не представляли угрозы для безопасности страны. Позже КНДР заявила о проведении «соревнований» — маневров спецчастей Корейской народной армии в честь празднования «Дня Сонгун», который отмечается 25 августа.
Напомним, ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. Пхеньян опасается угрозы со стороны США и работает над созданием межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками. Тем самым Северная Корея нарушает режим нераспространения ядерного оружия, что приводит к новым санкциям со стороны Совбеза ООН. Вашингтон и Пхеньян постоянно обмениваются новыми угрозами. Ким Чен Ын отдал приказ о готовности к нанесению удара по Гуаму, где находятся американские военные базы, в любой момент. А президент США Дональд Трамп обещал ответить на угрозу «огнем и яростью, которых еще не видел мир».
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