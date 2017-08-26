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  • 26.08, 14:45

    Королева Норвегии прогулялась по лесу с мигрантами

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    Королева Норвегии прогулялась по лесу с мигрантами

    Королева Норвегии прогулялась по лесу с мигрантами

    Королева Норвегии Соня совершила прогулку по лесу в компании мигрантов из стран Азии, Африки и Ближнего Востока.

    Супруга норвежского короля Харальда V в свои 80 лет прошла несколько километров по лесу окрестностях города Драммен. При этом ее сопровождали около десяти спутниц, недавно иммигрировавших в Норвегию из стран Азии, Африки и Ближнего Востока.

    Таким образом, отмечают Вести.ru, королева подала жителям страны пример толерантности и уважения по отношению к людям с другими взглядами и цветом кожи.

    Власти страны уверены, что такие мероприятия, как прогулки по живописным местам и другие хобби, помогут интегрировать женщин из мусульманских стран в норвежское общество. За четыре года в них приняли участие сотни переселенцев.

    Добавим, что число неэтнических норвежцев в стране растет с каждым годом. По данным статистики, иммигрантами в первом и втором поколениях являются 17% жителей страны, или около 900 тысяч человек. В столице Норвегии этот показатель превышает 30%.




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