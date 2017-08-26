Королева Норвегии прогулялась по лесу с мигрантами

Королева Норвегии Соня совершила прогулку по лесу в компании мигрантов из стран Азии, Африки и Ближнего Востока.
Супруга норвежского короля Харальда V в свои 80 лет прошла несколько километров по лесу окрестностях города Драммен. При этом ее сопровождали около десяти спутниц, недавно иммигрировавших в Норвегию из стран Азии, Африки и Ближнего Востока.
Таким образом, отмечают Вести.ru, королева подала жителям страны пример толерантности и уважения по отношению к людям с другими взглядами и цветом кожи.
Власти страны уверены, что такие мероприятия, как прогулки по живописным местам и другие хобби, помогут интегрировать женщин из мусульманских стран в норвежское общество. За четыре года в них приняли участие сотни переселенцев.
Добавим, что число неэтнических норвежцев в стране растет с каждым годом. По данным статистики, иммигрантами в первом и втором поколениях являются 17% жителей страны, или около 900 тысяч человек. В столице Норвегии этот показатель превышает 30%.
Таким образом, отмечают Вести.ru, королева подала жителям страны пример толерантности и уважения по отношению к людям с другими взглядами и цветом кожи.
Власти страны уверены, что такие мероприятия, как прогулки по живописным местам и другие хобби, помогут интегрировать женщин из мусульманских стран в норвежское общество. За четыре года в них приняли участие сотни переселенцев.
Добавим, что число неэтнических норвежцев в стране растет с каждым годом. По данным статистики, иммигрантами в первом и втором поколениях являются 17% жителей страны, или около 900 тысяч человек. В столице Норвегии этот показатель превышает 30%.
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