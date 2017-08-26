Усиление ветра до 17 м/с ожидается в Москве в ближайшие часы

МЧС выпустило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в столице.

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МЧС

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По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с прохождением холодного фронта во второй половине дня и вечером в Москве местами ожидается усиление ветра порывами 12–17 м/с. Об этом сообщает МЧС.



При сильном ветре в МЧС рекомендовали избегать нахождения вблизи шатких сооружений, рекламных щитов и деревьев, машины парковать в гараже или вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.