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  • 26.08, 14:46

    Усиление ветра до 17 м/с ожидается в Москве в ближайшие часы

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    • Фото РИА Новости, Максим Блинов
    Усиление ветра до 17 м/с ожидается в Москве в ближайшие часы

    Усиление ветра до 17 м/с ожидается в Москве в ближайшие часы

    Усиление ветра до 17 м/с ожидается в Москве в ближайшие часы
  • Фото РИА Новости, Максим Блинов

    • МЧС выпустило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в столице.

    По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с прохождением холодного фронта во второй половине дня и вечером в Москве местами ожидается усиление ветра порывами 12–17 м/с. Об этом сообщает МЧС.

    При сильном ветре в МЧС рекомендовали избегать нахождения вблизи шатких сооружений, рекламных щитов и деревьев, машины парковать в гараже или вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

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