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  • 26.08, 14:46

    Следствие попросило арестовать двух человек по делу о крушении автобуса на Кубани

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    • Фото РИА Новости, Николай Хижняк
    Следствие попросило арестовать двух человек по делу о крушении автобуса на Кубани

    Следствие попросило арестовать двух человек по делу о крушении автобуса на Кубани

    Следствие попросило арестовать двух человек по делу о крушении автобуса на Кубани
  • Фото РИА Новости, Николай Хижняк

    • Следствие ходатайствует об аресте предпринимателя и водителя автобуса, упавшего с пирса в море в Краснодарском крае.

    Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, сейчас активные следственные действия по делу продолжаются. В частности, документы изымают в компании «Таманьнефтегаз» и в подрядной организации, допрашиваются подозреваемые, свидетели и пострадавшие.

    Также в СКР сообщили, что считавшийся пропавшим без вести пассажир, тело которого нашли сегодня утром, опознан. Им оказался житель города Темрюк.

    смотретьНа Кубани объявлен траур по жертвам катастрофы с автобусом
    На Кубани объявлен траур по жертвам катастрофы с автобусом
    Напомним, после крушения автобуса с рабочими на Кубани, жертвами которого стали 18 человек, было возбуждено дело по статьям о нарушении ПДД и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По предварительной версии, причиной катастрофы стал отказ тормозов.

    смотретьНазваны имена 18 жертв крушения автобуса на Кубани
    Названы имена 18 жертв крушения автобуса на Кубани
    В качестве подозреваемых были допрошены водитель Карапет Микаелян и индивидуальный предприниматель Юрий Вечерадзе, с которым компания «Таманьнефтегаз» заключила договор на перевозку рабочих. По данным следствия, автобус, который упал в море, не значился в контракте, а предприниматель вообще не заключал никакого договора с водителем.

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