Следствие попросило арестовать двух человек по делу о крушении автобуса на Кубани

Следствие ходатайствует об аресте предпринимателя и водителя автобуса, упавшего с пирса в море в Краснодарском крае.
Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, сейчас активные следственные действия по делу продолжаются. В частности, документы изымают в компании «Таманьнефтегаз» и в подрядной организации, допрашиваются подозреваемые, свидетели и пострадавшие.
Также в СКР сообщили, что считавшийся пропавшим без вести пассажир, тело которого нашли сегодня утром, опознан. Им оказался житель города Темрюк.
Напомним, после крушения автобуса с рабочими на Кубани, жертвами которого стали 18 человек, было возбуждено дело по статьям о нарушении ПДД и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По предварительной версии, причиной катастрофы стал отказ тормозов.
В качестве подозреваемых были допрошены водитель Карапет Микаелян и индивидуальный предприниматель Юрий Вечерадзе, с которым компания «Таманьнефтегаз» заключила договор на перевозку рабочих. По данным следствия, автобус, который упал в море, не значился в контракте, а предприниматель вообще не заключал никакого договора с водителем.
Также в СКР сообщили, что считавшийся пропавшим без вести пассажир, тело которого нашли сегодня утром, опознан. Им оказался житель города Темрюк.
Напомним, после крушения автобуса с рабочими на Кубани, жертвами которого стали 18 человек, было возбуждено дело по статьям о нарушении ПДД и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По предварительной версии, причиной катастрофы стал отказ тормозов.
В качестве подозреваемых были допрошены водитель Карапет Микаелян и индивидуальный предприниматель Юрий Вечерадзе, с которым компания «Таманьнефтегаз» заключила договор на перевозку рабочих. По данным следствия, автобус, который упал в море, не значился в контракте, а предприниматель вообще не заключал никакого договора с водителем.
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