СМИ: охраной Ким Чен Ына занялись экс-агенты КГБ

Власти КНДР решили нанять бывших сотрудников КГБ в качестве военных советников для защиты Ким Чен Ына.
Экс-сотрудники КГБ, которые раньше занимались борьбой с терроризмом, были приглашены в Пхеньян в феврале. Как сообщает японское издание Asahi Shimbun со ссылкой на источник, их попросили обучить охрану Ким Чен Ына, как противостоять терактам.
При этом отмечается, что особенный интерес власти КНДР проявили к способам защиты от новейших вооружений США. Речь идет о беспилотнике Gray Eagle («Серый орел»), который планируют разместить в Южной Корее в 2018 году.
Напомним, в мае 2017 года в Пхеньяне заявили, что разоблачили группу террористов, которые готовились устранить Ким Чен Ына по заданию США и Южной Кореи. А в июне южнокорейская разведка сообщила, что лидер КНДР решил сократить количество публичных выступлений из-за боязни покушений.
При этом отмечается, что особенный интерес власти КНДР проявили к способам защиты от новейших вооружений США. Речь идет о беспилотнике Gray Eagle («Серый орел»), который планируют разместить в Южной Корее в 2018 году.
Напомним, в мае 2017 года в Пхеньяне заявили, что разоблачили группу террористов, которые готовились устранить Ким Чен Ына по заданию США и Южной Кореи. А в июне южнокорейская разведка сообщила, что лидер КНДР решил сократить количество публичных выступлений из-за боязни покушений.
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