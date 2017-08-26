Задержанные за секс в парке любовники продолжили заниматься им в участке

В Минске страсть влюбленной парочки, занимавшейся сексом в общественном месте, не смогли унять даже стражи порядка.

Уголовное дело о хулиганстве завели против 24-летнего мужчины и 42-летней женщины, которых задержали за секс в парке Минска. Любовники расположились под сенью деревьев на лавочке на виду у гуляющих.



Возбужденных граждан доставили в отделение милиции, но и там мужчина и женщина умудрились вступить в половую связь. Влюбленных разняли милиционеры. Теперь нарушителям грозит наказание: общественные работы или штраф.