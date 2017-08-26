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  • 26.08, 14:46

    Пожарные спасли шесть человек из горящего дома на юго-востоке Москвы

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    Пожарные спасли шесть человек из горящего дома на юго-востоке Москвы

    Пожарные спасли шесть человек из горящего дома на <nobr>юго-востоке</nobr> Москвы

    В пятиэтажном доме на юго-востоке Москвы произошел пожар. При тушении возгорания спасены шесть человек.

    По данным пресс-службы столичного главка МЧС, пожар начался около 8:30 в квартире на втором этаже пятиэтажки на Волгоградском проспекте. При проведении разведки и тушения возгорания с вышерасположенных этажей были спасены шесть человек, трое эвакуированы, в том числе один ребенок. За медицинской помощью обратились два человека.

    В ведомстве добавили, что огонь охватил около 25 квадратных метров жилой площади. В 8:45 пожар был локализован, а в 8:53 полностью ликвидирован.

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