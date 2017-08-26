Боксер-чемпион Сергей Ковалёв задумался о завершении карьеры

Знаменитый боксер Сергей Ковалёв заявил, что не планирует проводить бои в ближайшее время.
Бывший чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе заявил, что сейчас ему не до бокса.
Сергей Ковалёв: «У меня нет никаких мыслей по поводу боев. Никаких дат нет. Может, вообще карьеру завершу, мне пока не до бокса. Я подумываю о завершении карьеры. Пора, наверное, перестать боксировать и завязывать с этим. Сейчас не до бокса».
34-летний россиянин также рассказал, что пока не знает, чем теперь будет заниматься. По словам спортсмена, сейчас он занимается собой и семьей. Боксер отправился на гору Афон, где «духовно общается с Богом», передает РИА Новости.
Напомним, в июне Сергей Ковалёв уступил американцу Андре Уорду и не смог вернуть себе чемпионские пояса WBA, WBO и IBF. Бой-реванш закончился техническим нокаутом, а российский спортсмен потерпел второе поражение в своей карьере.
Всего Сергей Ковалёв провел на профессиональном ринге 33 поединка, одержав 30 побед (26 нокаутом).
Сергей Ковалёв: «У меня нет никаких мыслей по поводу боев. Никаких дат нет. Может, вообще карьеру завершу, мне пока не до бокса. Я подумываю о завершении карьеры. Пора, наверное, перестать боксировать и завязывать с этим. Сейчас не до бокса».
34-летний россиянин также рассказал, что пока не знает, чем теперь будет заниматься. По словам спортсмена, сейчас он занимается собой и семьей. Боксер отправился на гору Афон, где «духовно общается с Богом», передает РИА Новости.
Напомним, в июне Сергей Ковалёв уступил американцу Андре Уорду и не смог вернуть себе чемпионские пояса WBA, WBO и IBF. Бой-реванш закончился техническим нокаутом, а российский спортсмен потерпел второе поражение в своей карьере.
Всего Сергей Ковалёв провел на профессиональном ринге 33 поединка, одержав 30 побед (26 нокаутом).
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