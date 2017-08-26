Прокуратура начала расследование нападения на военных в Брюсселе

Бельгийская прокуратура обнаружила у совершившего попытку теракта сомалийца муляж пистолета.
Федеральная прокуратура Бельгии начала расследование попытки теракта, совершенной вечером в пятницу в Брюсселе.
Прокуратура отмечает, что нападавший ранее привлекался к ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений, но в связях с террористами замечен не был. После нападения с ножом на военный патруль преступник был ликвидирован. При нем было обнаружено поддельное оружие и две копии Корана, сообщает Associated Press.
По данным правоохранителей, террорист был выходцем из Сомали, получившим гражданство Бельгии. Ему было 30 лет. В его квартире в Брюгге прошли обыски, их детали пока не раскрываются.
Одновременно с нападением в Брюсселе мужчина с ножом атаковал охрану Букингемского дворца в Лондоне. Полицейские получили неопасные ранения, преступник был задержан.
Прокуратура отмечает, что нападавший ранее привлекался к ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений, но в связях с террористами замечен не был. После нападения с ножом на военный патруль преступник был ликвидирован. При нем было обнаружено поддельное оружие и две копии Корана, сообщает Associated Press.
По данным правоохранителей, террорист был выходцем из Сомали, получившим гражданство Бельгии. Ему было 30 лет. В его квартире в Брюгге прошли обыски, их детали пока не раскрываются.
Одновременно с нападением в Брюсселе мужчина с ножом атаковал охрану Букингемского дворца в Лондоне. Полицейские получили неопасные ранения, преступник был задержан.
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