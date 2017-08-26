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  • 26.08, 13:12

    Прокуратура начала расследование нападения на военных в Брюсселе

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    Прокуратура начала расследование нападения на военных в Брюсселе

    Прокуратура начала расследование нападения на военных в Брюсселе

    Прокуратура начала расследование нападения на военных в Брюсселе
  • Фото Associated Press © 2017, Sylvain Plazy

    • Бельгийская прокуратура обнаружила у совершившего попытку теракта сомалийца муляж пистолета.

    Федеральная прокуратура Бельгии начала расследование попытки теракта, совершенной вечером в пятницу в Брюсселе.

    Прокуратура отмечает, что нападавший ранее привлекался к ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений, но в связях с террористами замечен не был. После нападения с ножом на военный патруль преступник был ликвидирован. При нем было обнаружено поддельное оружие и две копии Корана, сообщает Associated Press.

    По данным правоохранителей, террорист был выходцем из Сомали, получившим гражданство Бельгии. Ему было 30 лет. В его квартире в Брюгге прошли обыски, их детали пока не раскрываются.

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