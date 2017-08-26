Власти Китая запретили компаниям из КНДР создавать новый бизнес в стране

Власти Китая запретили компаниям и частным лицам из Северной Кореи открывать на территории КНР новые совместные предприятия, а также расширять уже существующие.
Об этом говорится в обнародованном в пятницу вечером распоряжении Министерства коммерции КНР.
Министерство коммерции КНР: «Предприятиям или индивидуальным лицам из КНДР запрещается создавать в Китае новые компании с китайским и иностранным участием, компании с иностранным капиталом, а также запрещается расширять масштаб уже существующих предприятий».
Министерство поясняет, что эти меры связаны с реализацией 12 статьи резолюции 2371 Совбеза ООН об ужесточении ограничительных мер в отношении КНДР. Резолюция предусматривает запрет на импорт из КНДР, в частности, железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов. Также будут заморожены счета Банка внешней торговли КНДР, а северокорейским морским судам, нарушившим резолюции ООН, будет запрещен вход в порты всех государств.
В рамках выполнения положений документа Китай уже ввел эмбарго на импорт угля, морепродуктов, а также железа, свинца и руд этих металлов из КНДР, сообщает ТАСС.
Министерство коммерции КНР: «Предприятиям или индивидуальным лицам из КНДР запрещается создавать в Китае новые компании с китайским и иностранным участием, компании с иностранным капиталом, а также запрещается расширять масштаб уже существующих предприятий».
Министерство поясняет, что эти меры связаны с реализацией 12 статьи резолюции 2371 Совбеза ООН об ужесточении ограничительных мер в отношении КНДР. Резолюция предусматривает запрет на импорт из КНДР, в частности, железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов. Также будут заморожены счета Банка внешней торговли КНДР, а северокорейским морским судам, нарушившим резолюции ООН, будет запрещен вход в порты всех государств.
В рамках выполнения положений документа Китай уже ввел эмбарго на импорт угля, морепродуктов, а также железа, свинца и руд этих металлов из КНДР, сообщает ТАСС.
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