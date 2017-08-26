В Чёрном море нашли тело пропавшего рабочего из утонувшего автобуса

Водолазы обнаружили тело
18-го погибшего рабочего, которого считали пропавшим без вести после падения автобуса в Чёрное море на Кубани.
Представитель спасательной службы сообщил ТАСС, что погибшего нашли «стопроцентно». «Сейчас поднимают», — добавил собеседник агентства.
Таким образом, официальное число погибших в автокатастрофе на Кубани увеличилось до 18 человек (накануне местные власти обнародовали список жертв). Спасены более 30 рабочих. В больницах остаются 19 пострадавших. Остальных после обследования отпустили домой.
Напомним, страшная авария произошла накануне, 25 августа, утром в поселке Волна. Автобус, перевозивший рабочих предприятия «Таманьнефтегаз», упал в воду с высоты примерно четырех метров. По предварительной версии, причиной катастрофы стал отказ тормозов. В качестве подозреваемых проходят водитель автобуса и индивидуальный предприниматель, отвечавший за перевозку рабочих.
Сегодня на Кубани день траура.
Таким образом, официальное число погибших в автокатастрофе на Кубани увеличилось до 18 человек (накануне местные власти обнародовали список жертв). Спасены более 30 рабочих. В больницах остаются 19 пострадавших. Остальных после обследования отпустили домой.
Напомним, страшная авария произошла накануне, 25 августа, утром в поселке Волна. Автобус, перевозивший рабочих предприятия «Таманьнефтегаз», упал в воду с высоты примерно четырех метров. По предварительной версии, причиной катастрофы стал отказ тормозов. В качестве подозреваемых проходят водитель автобуса и индивидуальный предприниматель, отвечавший за перевозку рабочих.
Сегодня на Кубани день траура.
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