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  • 26.08, 13:12

    В Чёрном море нашли тело пропавшего рабочего из утонувшего автобуса

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    В Чёрном море нашли тело пропавшего рабочего из утонувшего автобуса

    В Чёрном море нашли тело пропавшего рабочего из утонувшего автобуса

    В Чёрном море нашли тело пропавшего рабочего из утонувшего автобуса

    Водолазы обнаружили тело 18-го погибшего рабочего, которого считали пропавшим без вести после падения автобуса в Чёрное море на Кубани.

    Представитель спасательной службы сообщил ТАСС, что погибшего нашли «стопроцентно». «Сейчас поднимают», — добавил собеседник агентства.

    Таким образом, официальное число погибших в автокатастрофе на Кубани увеличилось до 18 человек (накануне местные власти обнародовали список жертв). Спасены более 30 рабочих. В больницах остаются 19 пострадавших. Остальных после обследования отпустили домой.

    смотретьНа Кубани объявлен траур по жертвам катастрофы с автобусом
    На Кубани объявлен траур по жертвам катастрофы с автобусом
    Напомним, страшная авария произошла накануне, 25 августа, утром в поселке Волна. Автобус, перевозивший рабочих предприятия «Таманьнефтегаз», упал в воду с высоты примерно четырех метров. По предварительной версии, причиной катастрофы стал отказ тормозов. В качестве подозреваемых проходят водитель автобуса и индивидуальный предприниматель, отвечавший за перевозку рабочих.

    смотретьСпасатели возобновили поисковую операцию на месте падения автобуса в море на Кубани
    Спасатели возобновили поисковую операцию на месте падения автобуса в море на Кубани
    Сегодня на Кубани день траура.

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