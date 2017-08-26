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  • 26.08, 13:12

    Водителям дадут приоритет при движении по круговым перекресткам

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    Водителям дадут приоритет при движении по круговым перекресткам

    Водителям дадут приоритет при движении по круговым перекресткам

    Водителям дадут приоритет при движении по круговым перекресткам

    МВД предлагает внести изменения в правила движения по круговым перекресткам.

    МВД России предложило дать круговым перекресткам право главной дороги. Согласно поправкам в ПДД, которые предлагает ведомство, на таких участках дороги те, кто движется по кругу, должны получить приоритет.

    Пресс-служба министерства пояснила, что это решение позволит увеличит пропускную способность таких перекрестков и сделать дорожное движение безопаснее без лишних бюджетных затрат и внесения серьезных изменений в законы.

    Сейчас в разных субъектах РФ и даже в разных частях одного и того же города применяются разные схемы проездов на круговых перекрестках, что приводит к пробкам и ДТП.

    Проект поправок в настоящее время проходит процедуру общественного обсуждения.

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