Водителям дадут приоритет при движении по круговым перекресткам

МВД предлагает внести изменения в правила движения по круговым перекресткам.
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МВД России предложило дать круговым перекресткам право главной дороги. Согласно поправкам в ПДД, которые предлагает ведомство, на таких участках дороги те, кто движется по кругу, должны получить приоритет.
Пресс-служба министерства пояснила, что это решение позволит увеличит пропускную способность таких перекрестков и сделать дорожное движение безопаснее без лишних бюджетных затрат и внесения серьезных изменений в законы.
Сейчас в разных субъектах РФ и даже в разных частях одного и того же города применяются разные схемы проездов на круговых перекрестках, что приводит к пробкам и ДТП.
Проект поправок в настоящее время проходит процедуру общественного обсуждения.
Пресс-служба министерства пояснила, что это решение позволит увеличит пропускную способность таких перекрестков и сделать дорожное движение безопаснее без лишних бюджетных затрат и внесения серьезных изменений в законы.
Сейчас в разных субъектах РФ и даже в разных частях одного и того же города применяются разные схемы проездов на круговых перекрестках, что приводит к пробкам и ДТП.
Проект поправок в настоящее время проходит процедуру общественного обсуждения.
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