Хакеры выложили в Сеть содержание седьмого эпизода «Игры престолов»

Хакеры, взломавшие телеканал HBO, выложили в Интернет подробности заключительного эпизода седьмого сезона сериала «Игра престолов». Он называется «Дракон и волк».
Полное содержание всех серий последнего сезона «Игр престолов», включая заключительную «Дракон и волк», выложили в Сеть хакеры. Как сообщает издание Wrap, содержание эпизода — это лишь часть довольно обширного документа, который называется «Предварительные наброски».
Подробное содержание всех эпизодов также получили в издании Independent. Папка содержит около 20 страниц. Кроме того хакеры раскрывают суммы контрактов, которые получили снявшиеся в эпическом сериале актеры.
Напомним, телеканал HBO подвергся хакерской атаке, в результате был похищен сценарий еще не вышедшего к тому моменту эпизода «Игры престолов». Седьмой эпизод сериала выйдет в ночь с 28 на 29 августа. Продолжительность серии составит рекордные 90 минут. Ранее HBO показал трейлер к «Дракону и волку», в котором показана встреча Серсеи Ланнистер, Джона Сноу, Дейнерис Таргариен и Тириона Ланнистера, которые привезли королеве семи королевств доказательство существования «белых ходоков».
Телесериал снят по роману Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени», на сегодняшний день считается одним из самых популярных в истории сериалов.
Подробное содержание всех эпизодов также получили в издании Independent. Папка содержит около 20 страниц. Кроме того хакеры раскрывают суммы контрактов, которые получили снявшиеся в эпическом сериале актеры.
Напомним, телеканал HBO подвергся хакерской атаке, в результате был похищен сценарий еще не вышедшего к тому моменту эпизода «Игры престолов». Седьмой эпизод сериала выйдет в ночь с 28 на 29 августа. Продолжительность серии составит рекордные 90 минут. Ранее HBO показал трейлер к «Дракону и волку», в котором показана встреча Серсеи Ланнистер, Джона Сноу, Дейнерис Таргариен и Тириона Ланнистера, которые привезли королеве семи королевств доказательство существования «белых ходоков».
Телесериал снят по роману Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени», на сегодняшний день считается одним из самых популярных в истории сериалов.
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