Катастрофа с автобусом на Кубани: в больницах остаются 19 человек

Медики продолжают оказывать помощь пострадавшим при падении автобуса в воду в Краснодарском крае.
В настоящий момент в больницах остаются 19 пострадавших. 13 из них находятся в ЦРБ Темрюка, а еще шесть — в Краевой клинической больнице №1. 14 пострадавших уже отпущены домой.
Госпитализированным помогают нейрохирурги, травматологи, реаниматологи и торакальные хирурги. С пострадавшими и их родственниками работает психолого-психиатрическая бригада, сообщили в администрации Краснодарского края.
Напомним, страшная авария произошла накануне, 25 августа, утром в поселке Волна. Автобус, перевозивший рабочих предприятия «Таманьнефтегаз», упал в воду с высоты примерно четырех метров. В результате погибли 18 человек. 33 человек удалось спасти.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. В качестве подозреваемых проходят водитель автобуса и индивидуальный предприниматель, отвечавший за перевозку рабочих. По предварительной версии, причиной катастрофы стал отказ тормозов.
В связи с трагедией 26 августа было объявлено на Кубани днем траура — в регионе приспущены флаги, отменены массовые и развлекательные мероприятия. В храмах прошли панихиды по погибшим.
Госпитализированным помогают нейрохирурги, травматологи, реаниматологи и торакальные хирурги. С пострадавшими и их родственниками работает психолого-психиатрическая бригада, сообщили в администрации Краснодарского края.
Напомним, страшная авария произошла накануне, 25 августа, утром в поселке Волна. Автобус, перевозивший рабочих предприятия «Таманьнефтегаз», упал в воду с высоты примерно четырех метров. В результате погибли 18 человек. 33 человек удалось спасти.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. В качестве подозреваемых проходят водитель автобуса и индивидуальный предприниматель, отвечавший за перевозку рабочих. По предварительной версии, причиной катастрофы стал отказ тормозов.
В связи с трагедией 26 августа было объявлено на Кубани днем траура — в регионе приспущены флаги, отменены массовые и развлекательные мероприятия. В храмах прошли панихиды по погибшим.
Комментарии