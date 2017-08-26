НашПотребНадзор
ТВ-Эфир
НашПотребНадзор
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 26.08, 13:12

    Катастрофа с автобусом на Кубани: в больницах остаются 19 человек

    комментировать
    Катастрофа с автобусом на Кубани: в больницах остаются 19 человек

    Катастрофа с автобусом на Кубани: в больницах остаются 19 человек

    Катастрофа с автобусом на Кубани: в больницах остаются 19 человек

    Медики продолжают оказывать помощь пострадавшим при падении автобуса в воду в Краснодарском крае.

    В настоящий момент в больницах остаются 19 пострадавших. 13 из них находятся в ЦРБ Темрюка, а еще шесть — в Краевой клинической больнице №1. 14 пострадавших уже отпущены домой.

    Госпитализированным помогают нейрохирурги, травматологи, реаниматологи и торакальные хирурги. С пострадавшими и их родственниками работает психолого-психиатрическая бригада, сообщили в администрации Краснодарского края.

    смотретьНа Кубани объявлен траур по жертвам катастрофы с автобусом
    На Кубани объявлен траур по жертвам катастрофы с автобусом
    Напомним, страшная авария произошла накануне, 25 августа, утром в поселке Волна. Автобус, перевозивший рабочих предприятия «Таманьнефтегаз», упал в воду с высоты примерно четырех метров. В результате погибли 18 человек. 33 человек удалось спасти.

    По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. В качестве подозреваемых проходят водитель автобуса и индивидуальный предприниматель, отвечавший за перевозку рабочих. По предварительной версии, причиной катастрофы стал отказ тормозов.

    смотретьСпасатели возобновили поисковую операцию на месте падения автобуса в море на Кубани
    Спасатели возобновили поисковую операцию на месте падения автобуса в море на Кубани
    В связи с трагедией 26 августа было объявлено на Кубани днем траура — в регионе приспущены флаги, отменены массовые и развлекательные мероприятия. В храмах прошли панихиды по погибшим.

    Новости по теме

    Катастрофа с автобусом на Кубани

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru