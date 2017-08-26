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  • 26.08, 13:12

    Съемки фильма Серебренникова о Цое идут без режиссера

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    • Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС
    Съемки фильма Серебренникова о Цое идут без режиссера

    Съемки фильма Серебренникова о Цое идут без режиссера

    Съемки фильма Серебренникова о Цое идут без режиссера
  • Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

    • Ночью в Петербурге были отсняты несколько сцен фильма Серебренникова «Лето».

    В ночь на субботу в Петербурге начались съемки картины «Лето» о ранних годах творчества Виктора Цоя. Режиссер фильма Кирилл Серебренников, обвиняемый в мошенничестве и находящийся под домашним арестом в Москве.

    Около часа ночи был перекрыт перекресток улиц 8-й Советской, Новгородской и Старорусской. Там установили декорации: троллейбус и несколько старых автомобилей. Съемочная группа воздержалась от комментариев, объяснив молчание коммерческой тайной, РИА Новости.

    Ранее продюсер картины Илья Стюарт заявил, что съемки решено заморозить, но только после того, как будут отсняты уже отрепетированные сцены. Продюсер также уверен, что позднее съемки продолжатся. С участием Серебренникова было отснято уже две трети фильма.

    смотретьКирилл Серебренников отправлен под домашний арест
    Кирилл Серебренников отправлен под домашний арест
    Режиссер Кирилл Серебренников обвиняется в хищении по меньшей мере 68 млн рублей, выделенных из бюджета на проект «Платформа». Режиссер находится под домашним арестом до 19 октября.

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