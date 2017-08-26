Поиски пропавших при аварии на руднике «Мир» прекращены

В МЧС сообщили о запрете на любые работы под землей в аварийном руднике «Мир» в Якутии, где пропали 8 шахтеров.
Как объяснили в ведомстве, сохраняется риск затопления подземных выработок рудника, а спустить воду из карьера управляемым способом не удается. Из-за опасности обрушения воды в рудник дальнейшие работы запрещены.
Управление МЧС по Якутии: «Ситуация похожа на тупиковую. Направленные взрывы, которые непрерывно проводились в течение недели и должны были обеспечить безопасное устранение воды из надземных выработок (карьера), успеха не имеют. Более того, интенсивность взрывных работ на поверхности может спровоцировать обвалы стен карьера и дальнейшее увеличение его диаметра, что крайне неблагоприятно для городской инфраструктуры».
Кроме того, в ведомстве отметили, что объем промоин увеличивается под воздействием воды и соли, а приток подземных вод как в карьер, так и в подземную часть рудника продолжается.
Напомним, авария на руднике «Мир» произошла 4 августа. Прорвавшаяся из карьера вода затопила шахту. Под землей в момент аварии находился 151 человек. 142 были подняты на поверхность, еще один выбрался самостоятельно на следующий день. Восемь горняков пропали без вести.
Поисково-спасательная операция на руднике продолжалась в общей сложности три недели. Работы велись в круглосуточном режиме в три смены. В операции принимали участие 320 человек, шахтеры и спасатели провели под землей в общей сложности больше 360 часов.
Управление МЧС по Якутии: «Ситуация похожа на тупиковую. Направленные взрывы, которые непрерывно проводились в течение недели и должны были обеспечить безопасное устранение воды из надземных выработок (карьера), успеха не имеют. Более того, интенсивность взрывных работ на поверхности может спровоцировать обвалы стен карьера и дальнейшее увеличение его диаметра, что крайне неблагоприятно для городской инфраструктуры».
Кроме того, в ведомстве отметили, что объем промоин увеличивается под воздействием воды и соли, а приток подземных вод как в карьер, так и в подземную часть рудника продолжается.
Напомним, авария на руднике «Мир» произошла 4 августа. Прорвавшаяся из карьера вода затопила шахту. Под землей в момент аварии находился 151 человек. 142 были подняты на поверхность, еще один выбрался самостоятельно на следующий день. Восемь горняков пропали без вести.
Поисково-спасательная операция на руднике продолжалась в общей сложности три недели. Работы велись в круглосуточном режиме в три смены. В операции принимали участие 320 человек, шахтеры и спасатели провели под землей в общей сложности больше 360 часов.
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