Что заставило Малахова внезапно уйти из «Пусть говорят»? Что об Андрее наконец узнают Пугачёва и Галкин? Почему Шаляпин советует Малахову тоже пройти тест ДНК? Что так и не решилась рассказать Андрею его самая скандальная героиня Диана Шурыгина?
В конце июня Андрей Малахов ушел вроде бы в отпуск, а в конце августа оказалось, что он ушел с насиженной первой кнопки навсегда. Эта новость «взорвала» информационное пространство от Прибалтики до Курильской гряды. Исчезновение Малахова широко обсуждалось не только на самом верху, но и внизу.
Враги Малахова уже готовы были открыть шампанское, а друзья старались хоть как-то поддержать Андрея. И только сам телеведущий молчал, выдерживая тревожную паузу.
Что же случилось со знаменитым ведущим на самом деле? Кто заставил его уйти из родного телевизионного дома и не вернуться? Кто перешел ему дорогу? И что ждет его впереди? Ответы на эти и многие другие вопросы — в программе «Новые русские сенсации», которая выйдет на НТВ в воскресенье, 27 августа, в 18:00.
Враги Малахова уже готовы были открыть шампанское, а друзья старались хоть как-то поддержать Андрея. И только сам телеведущий молчал, выдерживая тревожную паузу.
Что же случилось со знаменитым ведущим на самом деле? Кто заставил его уйти из родного телевизионного дома и не вернуться? Кто перешел ему дорогу? И что ждет его впереди? Ответы на эти и многие другие вопросы — в программе «Новые русские сенсации», которая выйдет на НТВ в воскресенье, 27 августа, в 18:00.
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