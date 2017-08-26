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  • 26.08, 11:39
    Пусть говорит Малахов: тайна внезапного ухода телеведущего — на НТВ. знаменитости, телевидение, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПусть говорит Малахов: тайна внезапного ухода телеведущего — на НТВ

    Пусть говорит Малахов: тайна внезапного ухода телеведущего — на НТВ

    2 комментария
    Пусть говорит Малахов: тайна внезапного ухода телеведущего — на НТВ

    Пусть говорит Малахов: тайна внезапного ухода телеведущего — на НТВ

    Пусть говорит Малахов: тайна внезапного ухода телеведущего — на НТВ

      Что заставило Малахова внезапно уйти из «Пусть говорят»? Что об Андрее наконец узнают Пугачёва и Галкин? Почему Шаляпин советует Малахову тоже пройти тест ДНК? Что так и не решилась рассказать Андрею его самая скандальная героиня Диана Шурыгина?

      В конце июня Андрей Малахов ушел вроде бы в отпуск, а в конце августа оказалось, что он ушел с насиженной первой кнопки навсегда. Эта новость «взорвала» информационное пространство от Прибалтики до Курильской гряды. Исчезновение Малахова широко обсуждалось не только на самом верху, но и внизу.

      смотретьКуда исчез Андрей Малахов? Пусть говорит он сам!
      Куда исчез Андрей Малахов? Пусть говорит он сам!
      Враги Малахова уже готовы были открыть шампанское, а друзья старались хоть как-то поддержать Андрея. И только сам телеведущий молчал, выдерживая тревожную паузу.

      смотретьАндрей Малахов на НТВ — в воскресенье в 18:00
      Андрей Малахов на НТВ — в воскресенье в 18:00
      Что же случилось со знаменитым ведущим на самом деле? Кто заставил его уйти из родного телевизионного дома и не вернуться? Кто перешел ему дорогу? И что ждет его впереди? Ответы на эти и многие другие вопросы — в программе «Новые русские сенсации», которая выйдет на НТВ в воскресенье, 27 августа, в 18:00.

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