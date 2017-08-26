Трамп подписал свой первый указ о помиловании осужденного

Трамп помиловал
85-летнего бывшего шерифа Аризоны, выступавшего против иммиграционной политики Обамы.
Президент США Дональд Трамп подписал указ о помиловании бывшего шерифа округа Марикопа, штат Аризона, 85-летнего Джо Арпайо. Об этом президент сообщил в своем Twitter. Это первый указ о помиловании, который Трамп подписал на посту президента США.
Дональд Трамп: «Я рад сообщить, что только что предоставил помилование 85-летнему патриоту Америки шерифу Джо Арпайо. Он сохранял Аризону в безопасности!»
В Белом доме Арпайо также назвали «достойным кандидатом» на помилование, так как он поддерживал порядок в округе и боролся с преступностью и нелегальной миграцией.
Месяц назад суд признал Арпайо виновным в неуважении к суду. Кроме того, его подозревали во взяточничестве и злоупотреблении властью, но обвинения не были доказаны.
Экс-шериф отпраздновал помилование в итальянском ресторане с друзьями, сообщает «Интерфакс».
Несколько лет назад Арпайо выступал против иммиграционной реформы Барака Обамы и даже предположил, что свидетельство о рождении бывшего президента поддельное, и Обама сам был иммигрантом.
Дональд Трамп: «Я рад сообщить, что только что предоставил помилование 85-летнему патриоту Америки шерифу Джо Арпайо. Он сохранял Аризону в безопасности!»
I am pleased to inform you that I have just granted a full Pardon to 85 year old American patriot Sheriff Joe Arpaio. He kept Arizona safe!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 августа 2017 г.
В Белом доме Арпайо также назвали «достойным кандидатом» на помилование, так как он поддерживал порядок в округе и боролся с преступностью и нелегальной миграцией.
Месяц назад суд признал Арпайо виновным в неуважении к суду. Кроме того, его подозревали во взяточничестве и злоупотреблении властью, но обвинения не были доказаны.
Экс-шериф отпраздновал помилование в итальянском ресторане с друзьями, сообщает «Интерфакс».
Несколько лет назад Арпайо выступал против иммиграционной реформы Барака Обамы и даже предположил, что свидетельство о рождении бывшего президента поддельное, и Обама сам был иммигрантом.
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