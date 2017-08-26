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  • 26.08, 11:39

    Трамп подписал свой первый указ о помиловании осужденного

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    Трамп подписал свой первый указ о помиловании осужденного

    Трамп подписал свой первый указ о помиловании осужденного

    Трамп помиловал 85-летнего бывшего шерифа Аризоны, выступавшего против иммиграционной политики Обамы.

    Президент США Дональд Трамп подписал указ о помиловании бывшего шерифа округа Марикопа, штат Аризона, 85-летнего Джо Арпайо. Об этом президент сообщил в своем Twitter. Это первый указ о помиловании, который Трамп подписал на посту президента США.

    Дональд Трамп: «Я рад сообщить, что только что предоставил помилование 85-летнему патриоту Америки шерифу Джо Арпайо. Он сохранял Аризону в безопасности!»


    В Белом доме Арпайо также назвали «достойным кандидатом» на помилование, так как он поддерживал порядок в округе и боролся с преступностью и нелегальной миграцией.

    Месяц назад суд признал Арпайо виновным в неуважении к суду. Кроме того, его подозревали во взяточничестве и злоупотреблении властью, но обвинения не были доказаны.

    Экс-шериф отпраздновал помилование в итальянском ресторане с друзьями, сообщает «Интерфакс».

    Несколько лет назад Арпайо выступал против иммиграционной реформы Барака Обамы и даже предположил, что свидетельство о рождении бывшего президента поддельное, и Обама сам был иммигрантом.

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