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  • 26.08, 11:39

    В Подмосковье в ДТП с микроавтобусом погибли два человека

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    В Подмосковье в ДТП с микроавтобусом погибли два человека

    В Подмосковье в ДТП с микроавтобусом погибли два человека

    Смертельная авария с участием микроавтобуса произошла на Минском шоссе.

    Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на ГУ МВД РФ по Московской области, микроавтобус Мercedes Sprinter столкнулся с автомобилем «Иж-Москвич» на 121-м километре Минского шоссе.

    В аварии погибли два человека, находившихся в салоне легкового автомобиля. Еще один человек пострадал и был доставлен в больницу.

    На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Выясняются все обстоятельства случившегося.

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