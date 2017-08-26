В Подмосковье в ДТП с микроавтобусом погибли два человека

Смертельная авария с участием микроавтобуса произошла на Минском шоссе.
Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на ГУ МВД РФ по Московской области, микроавтобус Мercedes Sprinter столкнулся с автомобилем «Иж-Москвич» на 121-м километре Минского шоссе.
В аварии погибли два человека, находившихся в салоне легкового автомобиля. Еще один человек пострадал и был доставлен в больницу.
На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Выясняются все обстоятельства случившегося.
В аварии погибли два человека, находившихся в салоне легкового автомобиля. Еще один человек пострадал и был доставлен в больницу.
На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Выясняются все обстоятельства случившегося.
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