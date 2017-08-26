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  • 26.08, 11:38
    Пентагон: запущенные КНДР ракеты взорвались после старта. дипломатия, Северная Корея, США, ядерное оружие. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПентагон: запущенные КНДР ракеты взорвались после старта

    Пентагон: запущенные КНДР ракеты взорвались после старта

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    Пентагон: запущенные КНДР ракеты взорвались после старта

    Пентагон: запущенные КНДР ракеты взорвались после старта

    Пентагон: запущенные КНДР ракеты взорвались после старта

      КНДР произвела запуски ракет малой дальности. Это произошло впервые после обмена взаимными угрозами с США. За траекторией полета следили в США.

      По данным южнокорейских СМИ, баллистические ракеты запустили в сторону Японского моря. Они пролетели около 250 километров и упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

      По информации американских военных, один носитель взорвался вскоре после старта, а два других вышли из строя во время полета.

      Напомним, ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. Пхеньян опасается угрозы со стороны США и работает над созданием межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками. Тем самым Северная Корея нарушает режим нераспространения ядерного оружия, что приводит к новым санкциям со стороны Совбеза ООН. Вашингтон и Пхеньян постоянно обмениваются новыми угрозами. Ким Чен Ын отдал приказ о готовности к нанесению удара по Гуаму, где находятся американские военные базы, в любой момент. А президент США Дональд Трамп обещал ответить на угрозу «огнем и яростью, которых еще не видел мир».

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