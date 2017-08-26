Пентагон: запущенные КНДР ракеты взорвались после старта

КНДР произвела запуски ракет малой дальности. Это произошло впервые после обмена взаимными угрозами с США. За траекторией полета следили в США.
По данным южнокорейских СМИ, баллистические ракеты запустили в сторону Японского моря. Они пролетели около 250 километров и упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.
По информации американских военных, один носитель взорвался вскоре после старта, а два других вышли из строя во время полета.
Напомним, ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. Пхеньян опасается угрозы со стороны США и работает над созданием межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками. Тем самым Северная Корея нарушает режим нераспространения ядерного оружия, что приводит к новым санкциям со стороны Совбеза ООН. Вашингтон и Пхеньян постоянно обмениваются новыми угрозами. Ким Чен Ын отдал приказ о готовности к нанесению удара по Гуаму, где находятся американские военные базы, в любой момент. А президент США Дональд Трамп обещал ответить на угрозу «огнем и яростью, которых еще не видел мир».
По информации американских военных, один носитель взорвался вскоре после старта, а два других вышли из строя во время полета.
Напомним, ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. Пхеньян опасается угрозы со стороны США и работает над созданием межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками. Тем самым Северная Корея нарушает режим нераспространения ядерного оружия, что приводит к новым санкциям со стороны Совбеза ООН. Вашингтон и Пхеньян постоянно обмениваются новыми угрозами. Ким Чен Ын отдал приказ о готовности к нанесению удара по Гуаму, где находятся американские военные базы, в любой момент. А президент США Дональд Трамп обещал ответить на угрозу «огнем и яростью, которых еще не видел мир».
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