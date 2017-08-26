В Одессе обнаружен тайный подводный спиртопровод из Молдавии на Украину: видео

Пограничники
Белгород-Днестровского отряда обнаружили подводный спиртопровод из Молдовы в Украину в Кучурганском водохранилище Одесской области.
Шланг размером 32 мм нашли украинские пограничники на берегу Кучурганского водохранилища в Одессе. В Госпогранслужбе сообщают, что по импровизированному трубопроводу, скорее всего, планировалось незаконно перемещать спирт из Молдовы на Украину.
Государственная пограничная служба Украины: «Трубопровод был проложен из Республики Молдова в Украину в направлении Днестровск — Лиманское. С его помощью предположительно планировали незаконно перемещать спирт из Молдовы в Украину».
Судя по отсутствию характерного запаха, спиртопровод был установлен недавно и еще не использовался, отмечают в службе.
Трубопровод был надежно закреплен на молдавской стороне. Полицейским пришлось проехать полкилометра на катере, чтобы демонтировать доступную украинской стороне часть шланга — до линии государственной границы, передает «Интерфакс».
Государственная пограничная служба Украины: «Трубопровод был проложен из Республики Молдова в Украину в направлении Днестровск — Лиманское. С его помощью предположительно планировали незаконно перемещать спирт из Молдовы в Украину».
Судя по отсутствию характерного запаха, спиртопровод был установлен недавно и еще не использовался, отмечают в службе.
Трубопровод был надежно закреплен на молдавской стороне. Полицейским пришлось проехать полкилометра на катере, чтобы демонтировать доступную украинской стороне часть шланга — до линии государственной границы, передает «Интерфакс».
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