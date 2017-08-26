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  • 26.08, 10:03
    В Одессе обнаружен тайный подводный спиртопровод из Молдавии на Украину: видео. Молдавия, Одесса, Украина, алкоголь. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Одессе обнаружен тайный подводный спиртопровод из Молдавии на Украину: видео

    В Одессе обнаружен тайный подводный спиртопровод из Молдавии на Украину: видео

    1 комментарий
    В Одессе обнаружен тайный подводный спиртопровод из Молдавии на Украину: видео

    В Одессе обнаружен тайный подводный спиртопровод из Молдавии на Украину: видео

    В Одессе обнаружен тайный подводный спиртопровод из Молдавии на Украину: видео

      Пограничники Белгород-Днестровского отряда обнаружили подводный спиртопровод из Молдовы в Украину в Кучурганском водохранилище Одесской области.

      Шланг размером 32 мм нашли украинские пограничники на берегу Кучурганского водохранилища в Одессе. В Госпогранслужбе сообщают, что по импровизированному трубопроводу, скорее всего, планировалось незаконно перемещать спирт из Молдовы на Украину.

      Государственная пограничная служба Украины: «Трубопровод был проложен из Республики Молдова в Украину в направлении Днестровск — Лиманское. С его помощью предположительно планировали незаконно перемещать спирт из Молдовы в Украину».

      Судя по отсутствию характерного запаха, спиртопровод был установлен недавно и еще не использовался, отмечают в службе.

      Трубопровод был надежно закреплен на молдавской стороне. Полицейским пришлось проехать полкилометра на катере, чтобы демонтировать доступную украинской стороне часть шланга — до линии государственной границы, передает «Интерфакс».

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