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  • 26.08, 10:03

    Из Техаса поступают первые сообщения о разрушениях и раненых

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    • Фото Reuters © 2017, Adrees Latif
    Из Техаса поступают первые сообщения о разрушениях и раненых

    Из Техаса поступают первые сообщения о разрушениях и раненых

    Из Техаса поступают первые сообщения о разрушениях и раненых
  • Фото Reuters © 2017, Adrees Latif

    • В результате урагана «Харви» в США пострадали 10 человек. Первые сообщения о раненых поступают из города Рокпорт.

    По меньшей мере 10 человек пострадали в американском городе Рокпорт в Техасе, где набирает силу ураган «Харви».

    По данным ABC, в городе разрушены несколько зданий. В соседнем городе Корпус-Кристи без электричества остались 155 тысяч человек.

    «Харви» — самый мощный ураган, обрушившийся на США за последние 12 лет, скорость ветра на побережье сейчас достигает 60 м/с. В центре стихии, который расположен пока в узком заливе между барьерными островами и материковым побережьем, — до 215 км/час.

    смотретьУраган «Харви» усилился до четвертой категории мощности
    Ураган «Харви» усилился до четвертой категории мощности
    «Харви» присвоена четвертая степень опасности из пяти. Объявлена обязательная эвакуация жителей. Американские телеканалы транслируют кадры урагана из Техаса. Местные жители публикуют в соцсетях фото и видео происходящего.












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