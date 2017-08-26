Из Техаса поступают первые сообщения о разрушениях и раненых

В результате урагана «Харви» в США пострадали 10 человек. Первые сообщения о раненых поступают из города Рокпорт.
По меньшей мере 10 человек пострадали в американском городе Рокпорт в Техасе, где набирает силу ураган «Харви».
По данным ABC, в городе разрушены несколько зданий. В соседнем городе Корпус-Кристи без электричества остались 155 тысяч человек.
«Харви» — самый мощный ураган, обрушившийся на США за последние 12 лет, скорость ветра на побережье сейчас достигает 60 м/с. В центре стихии, который расположен пока в узком заливе между барьерными островами и материковым побережьем, — до 215 км/час.
«Харви» присвоена четвертая степень опасности из пяти. Объявлена обязательная эвакуация жителей. Американские телеканалы транслируют кадры урагана из Техаса. Местные жители публикуют в соцсетях фото и видео происходящего.
По данным ABC, в городе разрушены несколько зданий. В соседнем городе Корпус-Кристи без электричества остались 155 тысяч человек.
«Харви» — самый мощный ураган, обрушившийся на США за последние 12 лет, скорость ветра на побережье сейчас достигает 60 м/с. В центре стихии, который расположен пока в узком заливе между барьерными островами и материковым побережьем, — до 215 км/час.
«Харви» присвоена четвертая степень опасности из пяти. Объявлена обязательная эвакуация жителей. Американские телеканалы транслируют кадры урагана из Техаса. Местные жители публикуют в соцсетях фото и видео происходящего.
WATCH: Transformer blowout as cat 4 #HurricaneHarvey rolls through #CorpusChristi at I-37 / Navigation Blvd intersection pic.twitter.com/0Sfsa07Hwy— Oscar Margain (@OscarBorderTeam) 25 августа 2017 г.
Category 4 #HurricaneHarvey is bearing down on the Texas coast. Here is the lastest #Harvey2017 forecast: https://t.co/djqMjwSqI0 pic.twitter.com/8gGSzqg1Mx— ABC13 Houston (@abc13houston) 26 августа 2017 г.
Traffic lights down in Corpus Christi as #HurricaneHarvey approaches landfall — live w/ @JimCantore @weatherchannel @AMHQ @KathrynProciv pic.twitter.com/JzshoLedyW— Steve Petyerak (@StevePetyerak) 26 августа 2017 г.
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