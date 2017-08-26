В Москве стартует международный фестиваль «Спасская башня»

В столице стартовало одно из самых ярких событий года 10-й международный фестиваль «Спасская башня». На Красной площади сыграют лучшие военные оркестры мира. По брусчатке пройдут подразделения почетной охраны глав государств.

Зрители также увидят показательные выступления с оружием, танцевальные шоу, лазерные представления и грандиозные фейерверки. Чем еще будут удивлять гостей фестиваля, узнала корреспондент НТВ Алина Репина.



Этих всадников называют гуасо — чилийские ковбои. И глядя на их черные фетровые шляпы, специалист сразу поймет, что лето кончилось — летом бы были соломенные.



То, что происходит сейчас возле ГУМа, кажется экзотикой, но для Чили это обычное дело. Что говорить, если в этой стране второй по популярности спорт после футбола — родео. И чилийское родео считается в мире самым изысканным и детализированным.



Чили — страна гористая, поэтому среди пастухов всегда ценилась точность. По правилам чилийского родео, пара гуасо должна максимально эффективно загнать быка к барьеру — в зависимости от этого им, как в фигурном катании, присваивают баллы. И это не просто народное развлечение, а дело государственной важности: уже больше 100 лет гуасо участвуют в военных парадах.



Альфонсо Морено, участник команды из Чили: «Это традиционное искусство, уходящее корнями в испанскую культуру. Мы носим пончо. Мое, например, сделано из льна, есть еще с рисунком — оно называется чаманто. Также мы обязательно носим и шпоры».



И если чилийским наездникам Москва пока в новинку, то итальянским карабинерам тут почти родной дом. Ведь и Спасскую башню, давшую имя фестивалю, и кремлевские соборы строили их предки. Как говорили тогда в летописях, «фряжские муроли» — итальянские архитекторы то бишь. За работу им платили серебром, золотом и соболями. Первую субстанцию можно в некотором количестве наблюдать под кремлевскими стенами и сейчас. Подробнее — в репортаже НТВ.