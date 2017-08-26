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  • 26.08, 10:03
    Москва реконструирует исторический центр Ярославля. Москва, Ярославль, реконструкция и реставрация, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМосква реконструирует исторический центр Ярославля

    Москва реконструирует исторический центр Ярославля

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    Москва реконструирует исторический центр Ярославля

    Москва реконструирует исторический центр Ярославля

      В Ярославле торжественно открыли Дни Москвы. В церемонии участвовали столичный мэр Сергей Собянин и временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов.

      Мэр Сергей Собянин и врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов возложили цветы к Вечному огню, а затем осмотрели центр города, где сейчас завершается масштабная реконструкция.

      На благоустройство пешеходной зоны московское правительство выделило 600 миллионов рублей. С помощью столицы восстановят десятки исторических зданий. 12 лет назад центр Ярославля включили в список культурного наследия ЮНЕСКО.

      Дмитрий Миронов, врио губернатора Ярославской области: «Я уверен, что это будет одним из мест притяжения наших туристов, наших гостей именно здесь, в городе Ярославле».

      Сергей Собянин, мэр Москвы: «Нас объединяет не только сегодняшняя, но и вековая история. И то, что центру Ярославля присвоен статус всемирного наследия, это еще раз подтверждает значимость этого великого русского города, история которого тесно переплетается с историей Москвы».

      Реставрационные работы пройдут в рамках соглашения о сотрудничестве между регионами на ближайшие три года. Соответствующую программу подписали руководитель области и мэр Москвы.

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