Москва реконструирует исторический центр Ярославля

В Ярославле торжественно открыли Дни Москвы. В церемонии участвовали столичный мэр Сергей Собянин и временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов.

Мэр Сергей Собянин и врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов возложили цветы к Вечному огню, а затем осмотрели центр города, где сейчас завершается масштабная реконструкция.



На благоустройство пешеходной зоны московское правительство выделило 600 миллионов рублей. С помощью столицы восстановят десятки исторических зданий. 12 лет назад центр Ярославля включили в список культурного наследия ЮНЕСКО.



Дмитрий Миронов, врио губернатора Ярославской области: «Я уверен, что это будет одним из мест притяжения наших туристов, наших гостей именно здесь, в городе Ярославле».



Сергей Собянин, мэр Москвы: «Нас объединяет не только сегодняшняя, но и вековая история. И то, что центру Ярославля присвоен статус всемирного наследия, это еще раз подтверждает значимость этого великого русского города, история которого тесно переплетается с историей Москвы».



Реставрационные работы пройдут в рамках соглашения о сотрудничестве между регионами на ближайшие три года. Соответствующую программу подписали руководитель области и мэр Москвы.