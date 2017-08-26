Нападения на патрульных в Брюсселе и Лондоне произошли в одно и то же время

В Европе расследуют два громких нападения, которые произошли почти одновременно в британской и бельгийской столицах. Накануне вечером в центре Лондона мужчина с ножом набросился на полицейских. В это же время в Брюсселе преступник атаковал военный патруль.
Сейчас эксперты выясняют, есть ли связь между этими инцидентами. Хронологию событий восстановили корреспондент НТВ Лиза Герсон и обозреватель Вадим Глускер.
Мачете, нож или меч? У полицейских, охраняющих Букингемский дворец, изрезаны руки, но лезвие, которым их поранили, одни описывают как небольшое, другие как огромное. Каким бы ни было оно, жертв нет.
Во время драки с ножами на пороге собственного дома хозяйка дворца, королева Елизавета II, не пострадала. Она находится в безопасности — в семи сотнях километрах от Лондона в шотландском замке Балморал.
Не пострадал также ни один турист. Нападение случилось вечером, когда большинство из них уже разошлись по гостиницам. Букингемский дворец освещен не очень ярко, фотографии вечером на его фоне выходят темные. Да и развод караула происходит в дневное время.
По сообщению Скотленд-Ярда, полицейские, патрулирующие дворец, остановили у ворот подозрительного мужчину, при обыске нашли у него нож. Вероятно, пытались обезоружить его, вследствие чего получили неопасные удары. Нападавший был арестован, скорая помощь оказана двум полицейским на месте.
Очевидцы сообщают, что нападавший подъехал ко дворцу на микроавтобусе, откуда его вытащили полицейские. Однако эта версия официальными властями пока не подтверждена.
Главное все живы, и ценный источник информации — человек с большим или небольшим лезвием — задержан полицией. Будем надеяться, что он достаточно владеет английским языком, чтобы объяснить, что он делал возле дворца с ножом, а не с фотоаппаратом.
В Брюсселе ситуация практически идентичная лондонской. Даже местное время совпадает — полдевятого вечера. Правда, нападение на военный патруль произошло не у Королевского дворца, но на одной из самых оживленных центральных улиц города — бульваре Эмиль Жакман.
Военные патрульные в пятницу вечером открыли огонь на поражение после того, как на них с криком «Аллах акбар!» набросился мужчина с мачете. Прокричать он успел дважды, один военный получил легкое ранение лица, другой — руки. Но это им не помешало выстрелить на поражение: от полученных ран нападавший скончался в больнице, не приходя в сознание. Его личность была установлена тут же: им оказался 30-летний выходец из Сомали, приехавший в Европу совсем недавно, в последнюю волну эмиграции. Как утверждают правоохранительные органы, сомалиец действовал в одиночку, не фигурировал в списке лиц, подозреваемых в террористической деятельности, не был известен службам безопасности.
Филипп Клоуз, мэр Брюсселя: «По данным полиции, речь идет об изолированном акте. В связи с инцидентом уровень террористической угрозы в Брюсселе повышаться не будет — он остается на третьем, предпоследнем уровне».
Но если, как утверждают власти, теракт изолированный, то почему спустя час после нападения сомалийца в километре от места нападения на военных неизвестный попытался поджечь полицейский участок, расположенный в историческом квартале брюссельских антикваров Мароль, бросив бутылку с зажигательной смесью во входную дверь здания? Задержать злоумышленника не удалось, он скрылся на мотоцикле. Из полицейских никто не пострадал.
Связаны ли эти два происшествия между собой, власти не комментируют. Более того, этой ночью было распространено уведомление кабинета премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля о том, что правительство ни в пятницу вечером, ни в субботу утром больше не сообщит никаких дополнительных сведений.
Мачете, нож или меч? У полицейских, охраняющих Букингемский дворец, изрезаны руки, но лезвие, которым их поранили, одни описывают как небольшое, другие как огромное. Каким бы ни было оно, жертв нет.
Во время драки с ножами на пороге собственного дома хозяйка дворца, королева Елизавета II, не пострадала. Она находится в безопасности — в семи сотнях километрах от Лондона в шотландском замке Балморал.
Не пострадал также ни один турист. Нападение случилось вечером, когда большинство из них уже разошлись по гостиницам. Букингемский дворец освещен не очень ярко, фотографии вечером на его фоне выходят темные. Да и развод караула происходит в дневное время.
По сообщению Скотленд-Ярда, полицейские, патрулирующие дворец, остановили у ворот подозрительного мужчину, при обыске нашли у него нож. Вероятно, пытались обезоружить его, вследствие чего получили неопасные удары. Нападавший был арестован, скорая помощь оказана двум полицейским на месте.
Очевидцы сообщают, что нападавший подъехал ко дворцу на микроавтобусе, откуда его вытащили полицейские. Однако эта версия официальными властями пока не подтверждена.
Главное все живы, и ценный источник информации — человек с большим или небольшим лезвием — задержан полицией. Будем надеяться, что он достаточно владеет английским языком, чтобы объяснить, что он делал возле дворца с ножом, а не с фотоаппаратом.
В Брюсселе ситуация практически идентичная лондонской. Даже местное время совпадает — полдевятого вечера. Правда, нападение на военный патруль произошло не у Королевского дворца, но на одной из самых оживленных центральных улиц города — бульваре Эмиль Жакман.
Военные патрульные в пятницу вечером открыли огонь на поражение после того, как на них с криком «Аллах акбар!» набросился мужчина с мачете. Прокричать он успел дважды, один военный получил легкое ранение лица, другой — руки. Но это им не помешало выстрелить на поражение: от полученных ран нападавший скончался в больнице, не приходя в сознание. Его личность была установлена тут же: им оказался 30-летний выходец из Сомали, приехавший в Европу совсем недавно, в последнюю волну эмиграции. Как утверждают правоохранительные органы, сомалиец действовал в одиночку, не фигурировал в списке лиц, подозреваемых в террористической деятельности, не был известен службам безопасности.
Филипп Клоуз, мэр Брюсселя: «По данным полиции, речь идет об изолированном акте. В связи с инцидентом уровень террористической угрозы в Брюсселе повышаться не будет — он остается на третьем, предпоследнем уровне».
Но если, как утверждают власти, теракт изолированный, то почему спустя час после нападения сомалийца в километре от места нападения на военных неизвестный попытался поджечь полицейский участок, расположенный в историческом квартале брюссельских антикваров Мароль, бросив бутылку с зажигательной смесью во входную дверь здания? Задержать злоумышленника не удалось, он скрылся на мотоцикле. Из полицейских никто не пострадал.
Связаны ли эти два происшествия между собой, власти не комментируют. Более того, этой ночью было распространено уведомление кабинета премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля о том, что правительство ни в пятницу вечером, ни в субботу утром больше не сообщит никаких дополнительных сведений.
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