В Красноярском крае маршрутка с пассажирами опрокинулась в реку

Водитель красноярской маршрутки не справился с управлением и опрокинул микроавтобус в реку.
Инцидент произошел ночью на автодороге «Саяны», водитель микроавтобуса не справился с управлением, улетел в кювет и опрокинулся в реку Джебь. В маршрутке
находились 13 пассажиров и два водителя.
Четыре человека пострадали, их доставили в больницу. сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП, устанавливают все обстоятельства произошедшего. Выясняется имел ли данный водитель лицензию на перевозку пассажиров, передает «Интерфакс».
находились 13 пассажиров и два водителя.
Четыре человека пострадали, их доставили в больницу. сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП, устанавливают все обстоятельства произошедшего. Выясняется имел ли данный водитель лицензию на перевозку пассажиров, передает «Интерфакс».
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