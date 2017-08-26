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  • 26.08, 08:28

    В Красноярском крае маршрутка с пассажирами опрокинулась в реку

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    В Красноярском крае маршрутка с пассажирами опрокинулась в реку

    В Красноярском крае маршрутка с пассажирами опрокинулась в реку

    В Красноярском крае маршрутка с пассажирами опрокинулась в реку

    Водитель красноярской маршрутки не справился с управлением и опрокинул микроавтобус в реку.

    Инцидент произошел ночью на автодороге «Саяны», водитель микроавтобуса не справился с управлением, улетел в кювет и опрокинулся в реку Джебь. В маршрутке
    находились 13 пассажиров и два водителя.

    Четыре человека пострадали, их доставили в больницу. сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП, устанавливают все обстоятельства произошедшего. Выясняется имел ли данный водитель лицензию на перевозку пассажиров, передает «Интерфакс».

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