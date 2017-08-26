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  • 26.08, 08:28
    Нападение в Лондоне расследует контртеррористический отдел Скотленд-Ярда. Великобритания, Лондон, полиция, терроризм, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНападение в Лондоне расследует контртеррористический отдел Скотленд-Ярда

    Нападение в Лондоне расследует контртеррористический отдел Скотленд-Ярда

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    Нападение в Лондоне расследует контртеррористический отдел <nobr>Скотленд-Ярда</nobr>

    Нападение в Лондоне расследует контртеррористический отдел Скотленд-Ярда

    Нападение в Лондоне расследует контртеррористический отдел <nobr>Скотленд-Ярда</nobr>
    • Фото Associated Press © 2017, Lauren Hurley

      • Напавший с ножом на полицейских у Букингемского дворца мужчина арестован.

      Пресс-служба Скотленд-Ярда: «Детективы контртеррористического отделения столичной полиции теперь расследуют инцидент, который произошел недалеко от Букингемского дворца вечером в пятницу, 25 августа. Мужчина арестован по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений и нападении на полицию».

      В лондонской полиции сообщили, что нападение произошло на улице Мэлл, соединяющей Букингемский дворец с Трафальгарской площадью. Полицейские пытались задержать вооруженного ножом мужчину, и он на них набросился. Двое полицейских получили ранения рук, госпитализация им не потребовалась. Офицеры обезвредили преступника и задержали.

      Напомним, почти одновременно в тот же вечер похожий случай произошел в Брюсселе, где 30-летний сомалиец напал с ножом на двоих патрульных. Преступник был застрелен. Местные власти расценивают произошедшее как теракт.

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