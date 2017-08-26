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  • 26.08, 08:28

    В Амурской области локомотив столкнулся на переезде с микроавтобусом, есть погибшие

    4 комментария
    В Амурской области локомотив столкнулся на переезде с микроавтобусом, есть погибшие

    В Амурской области локомотив столкнулся на переезде с микроавтобусом, есть погибшие

    В Амурской области локомотив столкнулся на переезде с микроавтобусом, есть погибшие

    В управлении Забайкальской железной дороги сообщили, что авария на железнодорожном переезде, в которой погибли 3 человека, не повлияла на движение пассажирских поездов.

    Сообщение управления МВД по Амурской области: «В 06:25 (00:25 по московскому времени) на железнодорожном переезде станции Ледяная Свободненского района произошло столкновение автомобиля Nissan Vanette с электровозом. По предварительной информации, в результате ДТП три человека погибли».

    На месте аварии работают следователи, устанавливающие все обстоятельства аварии. Уже известно, что после столкновения микроавтобус загорелся. Погибли водитель автомобиля и двое пассажиров, один из них скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу.

    Представители Забайкальской железной дороги сообщили, что звуковая и световая сигнализация железнодорожного переезда станции Ледяная в момент происшествия была исправна.

    Сообщение пресс-службы Забайкальской железной дороги: «Водитель автомобиля Nissan Vanette, нарушив правила дорожного движения, выехал на путь перед приближающимся одиночным локомотивом при запрещающем сигнале светофора. Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние для остановки было недостаточным, и произошло столкновение».

    Движение поездов по этому участку железной дороги было возобновлено в 01:54 по московскому времени. Локомотив и железнодорожные пути не получили повреждений, цитирует РИА Новости.

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