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  • 26.08, 06:49

    Танкер с нефтью сел на мель в Нью-Йоркском заливе

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    Танкер с нефтью сел на мель в Нью-Йоркском заливе

    Танкер с нефтью сел на мель в <nobr>Нью-Йоркском</nobr> заливе

    Панамский танкер 370 тысячами галлонов нефти на борту сел на мель вблизи от Нью-Йорка.

    По сведениям NBC, на мель сел следовавший под флагом Панамы танкер Kamome Victoria, перевозивший 370 тысячи галлонов (12 тысяч баррелей) нефти. Это произошло вблизи от моста Веррацано-Нарроус. Утечек топлива в заливе Нью-Йорка пока не обнаружено.

    О пострадавших сообщений не поступало. Причины происшествия также пока не называют. Известно, что для снятия танкера с мели к месту происшествия прибыли специалисты Береговой охраны США. Ведется расследование причин происшествия.



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