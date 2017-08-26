Танкер с нефтью сел на мель в Нью-Йоркском заливе

Панамский танкер 370 тысячами галлонов нефти на борту сел на мель вблизи от
Нью-Йорка.
По сведениям NBC, на мель сел следовавший под флагом Панамы танкер Kamome Victoria, перевозивший 370 тысячи галлонов (12 тысяч баррелей) нефти. Это произошло вблизи от моста Веррацано-Нарроус. Утечек топлива в заливе Нью-Йорка пока не обнаружено.
О пострадавших сообщений не поступало. Причины происшествия также пока не называют. Известно, что для снятия танкера с мели к месту происшествия прибыли специалисты Береговой охраны США. Ведется расследование причин происшествия.
О пострадавших сообщений не поступало. Причины происшествия также пока не называют. Известно, что для снятия танкера с мели к месту происшествия прибыли специалисты Береговой охраны США. Ведется расследование причин происшествия.
Tanker runs aground in shipping channel between NY, NJ https://t.co/i6r5Yc7EIK— NBC New York (@NBCNewYork) 26 августа 2017 г.
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