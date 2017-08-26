Авиация с рассветом приступила к тушению пожара в Волгоградской области

Губернатор Волгоградской области сообщил, что стена пламени
15-метровой высоты представляет угрозу для населенных пунктов.
Дмитрий Уланов, начальник пресс-службы регионального главка МЧС «В 05:15 по московскому времени совершили вылет два самолета Бе-200. Также готовятся подняться в воздух два вертолета Ми-8 МЧС России. Авиация будет осуществлять забор воды в Волгоградском водохранилище. В ночное время на тушении было задействовано 630 человек и 100 единиц техники, в том числе МЧС России, Министерства обороны РФ и полиции. Также были привлечены добровольцы. Ситуацию удалось взять под контроль».
В МЧС также сообщили, что огнем пройдено уже более 5 тысяч гектаров, цитирует ТАСС.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров несколько часов назад обратился в Южный региональный центр МЧС России с просьбой выделить дополнительные силы на борьбу с пожарами. Группировку огнеборцев усилят 200 специалистов и десятки единиц техники из соседних регионов.
Бочаров также рассказал о шквалистом ветре и 15-метровой стене огня, которая представляет опасность для ближайших населенных пунктов. Движение на участке федеральной трассы Сызрань — Саратов — Волгоград было закрыто для автомобилей, кроме пожарных машин, спецтехники и автомобилей, задействованных в эвакуации населения.
В МЧС также сообщили, что огнем пройдено уже более 5 тысяч гектаров, цитирует ТАСС.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров несколько часов назад обратился в Южный региональный центр МЧС России с просьбой выделить дополнительные силы на борьбу с пожарами. Группировку огнеборцев усилят 200 специалистов и десятки единиц техники из соседних регионов.
Бочаров также рассказал о шквалистом ветре и 15-метровой стене огня, которая представляет опасность для ближайших населенных пунктов. Движение на участке федеральной трассы Сызрань — Саратов — Волгоград было закрыто для автомобилей, кроме пожарных машин, спецтехники и автомобилей, задействованных в эвакуации населения.
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