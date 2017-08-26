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  • 26.08, 06:49

    Авиация с рассветом приступила к тушению пожара в Волгоградской области

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    • Фото РИА Новости, Алексей Никольский
    Авиация с рассветом приступила к тушению пожара в Волгоградской области

    Авиация с рассветом приступила к тушению пожара в Волгоградской области

    Авиация с рассветом приступила к тушению пожара в Волгоградской области
  • Фото РИА Новости, Алексей Никольский

    • Губернатор Волгоградской области сообщил, что стена пламени 15-метровой высоты представляет угрозу для населенных пунктов.

    Дмитрий Уланов, начальник пресс-службы регионального главка МЧС «В 05:15 по московскому времени совершили вылет два самолета Бе-200. Также готовятся подняться в воздух два вертолета Ми-8 МЧС России. Авиация будет осуществлять забор воды в Волгоградском водохранилище. В ночное время на тушении было задействовано 630 человек и 100 единиц техники, в том числе МЧС России, Министерства обороны РФ и полиции. Также были привлечены добровольцы. Ситуацию удалось взять под контроль».

    В МЧС также сообщили, что огнем пройдено уже более 5 тысяч гектаров, цитирует ТАСС.

    Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров несколько часов назад обратился в Южный региональный центр МЧС России с просьбой выделить дополнительные силы на борьбу с пожарами. Группировку огнеборцев усилят 200 специалистов и десятки единиц техники из соседних регионов.

    смотретьДвижение по трассе в Волгоградской области ограничено из-за пожара
    Движение по трассе в Волгоградской области ограничено из-за пожара
    Бочаров также рассказал о шквалистом ветре и 15-метровой стене огня, которая представляет опасность для ближайших населенных пунктов. Движение на участке федеральной трассы Сызрань — Саратов — Волгоград было закрыто для автомобилей, кроме пожарных машин, спецтехники и автомобилей, задействованных в эвакуации населения.

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