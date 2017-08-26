СМИ: «питбуль президента США» подал в отставку

Влиятельный сотрудник Белого дома Себастьян Горка ушел с поста заместителя помощника президента США.
Как передает CNN со сслыкой на источники в Белом доме, Себастьян Горка подал в отставку. Он занимал пост заместителя советника президента США, был известен своими резкими интервью и называл себя «питбулем президента».
Американские СМИ утверждают, что Горка уволился из-за несогласия с нынешним курсом администрации, в том числе по внешнеполитическим вопросам.
В Белом доме подтвердили сообщения о том, что Горка больше не работает в администрации президента США. Но официальных комментариев на этот счет пока не было.
Эксперты подчеркивают, что Себастьян Горка разделял большинство политических взглядов главного стратега Белого дома Стива Бэннона, который был уволен из администрации на прошлой неделе.
Американские СМИ утверждают, что Горка уволился из-за несогласия с нынешним курсом администрации, в том числе по внешнеполитическим вопросам.
В Белом доме подтвердили сообщения о том, что Горка больше не работает в администрации президента США. Но официальных комментариев на этот счет пока не было.
Эксперты подчеркивают, что Себастьян Горка разделял большинство политических взглядов главного стратега Белого дома Стива Бэннона, который был уволен из администрации на прошлой неделе.
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