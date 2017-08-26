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  • 26.08, 03:26
    Ураган «Харви» усилился до четвертой категории мощности: видео. США, стихийные бедствия, штормы и ураганы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУраган «Харви» усилился до четвертой категории мощности: видео

    Ураган «Харви» усилился до четвертой категории мощности: видео

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    • Фото Reuters © 2017, Brian Thevenot
    Ураган «Харви» усилился до четвертой категории мощности: видео

    Ураган «Харви» усилился до четвертой категории мощности: видео

    Ураган «Харви» усилился до четвертой категории мощности: видео
    • Фото Reuters © 2017, Brian Thevenot

      • Надвигающемуся на американский штат Техас урагану «Харви» присвоена четвертая степень угрозы по пятибалльной шкале.

      Национальный центр наблюдения за ураганами США сообщил, что приближающийся к побережью американского штата Техас ураган «Харви» усилился. Теперь ему присвоена четвертая категория из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона.

      Максимальная скорость ветра в центре урагана уже достигает примерно 60 метров в секунду. Сейчас «Хаври» находится примерно в 70 километрах от города Корпус Кристи, расположенного на побережье Мексиканского залива, и приближается к нему со скоростью около 13 километров в час. Предполагается, что он достигнет Техаса через несколько часов. В Мексиканском заливе уже бушует шторм, кадры которого очевидцы выкладывают в соцсетях.




      Губернатор Техаса заранее объявил о введении режима чрезвычайного положения на территории 30 южных округов штата. По оценке местных властей, «Харви» может стать одним из самых крупных за последние годы в регионе стихийных бедствий. В зоне, на которую обрушится ураган, проживают 4,6 млн человек. 4 округа полностью эвакуированы. Часть населения низинных районов получили рекомендации уехать из предполагаемой зоны бедствия, но многие отказались покинуть свои дома.

      Власти также рекомендуют тем, кто еще не успел эвакуироваться, «оставаться в надежном убежище», чтобы ураган не застал их дороге. В предупреждении говорится, что что надвигающийся ураган будет разрушительным и продлится несколько дней.

      Ранее в Белом доме состоялся брифинг, посвященный приближающемуся урагану «Харви». Трамп призвал жителей Техаса соблюдать максимальную осторожность и следовать рекомендациям властей штата.

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