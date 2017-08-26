Ураган «Харви» усилился до четвертой категории мощности: видео

Надвигающемуся на американский штат Техас урагану «Харви» присвоена четвертая степень угрозы по пятибалльной шкале.
Национальный центр наблюдения за ураганами США сообщил, что приближающийся к побережью американского штата Техас ураган «Харви» усилился. Теперь ему присвоена четвертая категория из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона.
Максимальная скорость ветра в центре урагана уже достигает примерно 60 метров в секунду. Сейчас «Хаври» находится примерно в 70 километрах от города Корпус Кристи, расположенного на побережье Мексиканского залива, и приближается к нему со скоростью около 13 километров в час. Предполагается, что он достигнет Техаса через несколько часов. В Мексиканском заливе уже бушует шторм, кадры которого очевидцы выкладывают в соцсетях.
Губернатор Техаса заранее объявил о введении режима чрезвычайного положения на территории 30 южных округов штата. По оценке местных властей, «Харви» может стать одним из самых крупных за последние годы в регионе стихийных бедствий. В зоне, на которую обрушится ураган, проживают 4,6 млн человек. 4 округа полностью эвакуированы. Часть населения низинных районов получили рекомендации уехать из предполагаемой зоны бедствия, но многие отказались покинуть свои дома.
Власти также рекомендуют тем, кто еще не успел эвакуироваться, «оставаться в надежном убежище», чтобы ураган не застал их дороге. В предупреждении говорится, что что надвигающийся ураган будет разрушительным и продлится несколько дней.
Ранее в Белом доме состоялся брифинг, посвященный приближающемуся урагану «Харви». Трамп призвал жителей Техаса соблюдать максимальную осторожность и следовать рекомендациям властей штата.
Максимальная скорость ветра в центре урагана уже достигает примерно 60 метров в секунду. Сейчас «Хаври» находится примерно в 70 километрах от города Корпус Кристи, расположенного на побережье Мексиканского залива, и приближается к нему со скоростью около 13 километров в час. Предполагается, что он достигнет Техаса через несколько часов. В Мексиканском заливе уже бушует шторм, кадры которого очевидцы выкладывают в соцсетях.
In Kemah, TX looking out towards the bay ahead of #hurricaneharvey pic.twitter.com/2HQRJufpBV— Rosa Flores (@RosaFlores) 26 августа 2017 г.
Губернатор Техаса заранее объявил о введении режима чрезвычайного положения на территории 30 южных округов штата. По оценке местных властей, «Харви» может стать одним из самых крупных за последние годы в регионе стихийных бедствий. В зоне, на которую обрушится ураган, проживают 4,6 млн человек. 4 округа полностью эвакуированы. Часть населения низинных районов получили рекомендации уехать из предполагаемой зоны бедствия, но многие отказались покинуть свои дома.
Власти также рекомендуют тем, кто еще не успел эвакуироваться, «оставаться в надежном убежище», чтобы ураган не застал их дороге. В предупреждении говорится, что что надвигающийся ураган будет разрушительным и продлится несколько дней.
Ранее в Белом доме состоялся брифинг, посвященный приближающемуся урагану «Харви». Трамп призвал жителей Техаса соблюдать максимальную осторожность и следовать рекомендациям властей штата.
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