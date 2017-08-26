Северная Корея произвела запуск трех ракет малой дальности

По уточненной информации южнокорейских военных, КНДР произвела запуск нескольких ракет малой дальности в сторону Японского моря.
Японские СМИ сообщили со ссылкой на военных Республики Корея, что КНДР запустила из провинции Канвондо несколько баллистических ракет малой дальности. Ракеты упали в Японское море. Ранее сообщалось, что одна из ракет пролетела около 250 километров. В Южной Корее созвано заседание Cовета национальной безопасности в связи с ракетными запусками КНДР.
Телеканал NHK передает, что выпущенные КНДР ракеты не представляют прямой угрозы безопасности Японии.
А в Пентагоне заявили, что зафиксировали запуск трех баллистических ракет малой дальности, одна из которых взорвалась сразу после старта, цитирует ТАСС.
Дэйв Бенхэм, представитель Тихоокеанского командования ВС США: «Тихоокеанское командование зафиксировало то, что, как мы полагаем, было несколькими ракетными пусками Северной Кореи между 11:49 и 12:19 по времени Гавайев (00:49 и 01:19 по Москве). Первоначальная проверка показала, что речь идет о трех ракетах малой дальности. Одна из них взорвалась практически сразу же после запуска».
В Пентагоне подчеркнули, что ракетные запуски КНДР «не представляли угрозы для США или Гуама».
Напомним, Вашингтон и Пхеньян регулярно обмениваются новыми угрожающими заявлениями. Ким Чен Ын отдает приказы о готовности к нанесению удара по Гуаму, где находятся американские военные базы. А президент США Дональд Трамп пообещал ответить на угрозу со стороны Северной Кореи «огнем и яростью, которых еще не видел мир».
Пхеньян возмущен совместными учениями Южной Кореи и США. Чтобы избежать предполагаемой угрозы военной агрессии со стороны Соединённых Штатов, работает над созданием межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками. Этим Северная Корея нарушает режим нераспространения ядерного оружия, что приводит к новым санкциям со стороны Совбеза ООН.
Телеканал NHK передает, что выпущенные КНДР ракеты не представляют прямой угрозы безопасности Японии.
А в Пентагоне заявили, что зафиксировали запуск трех баллистических ракет малой дальности, одна из которых взорвалась сразу после старта, цитирует ТАСС.
Дэйв Бенхэм, представитель Тихоокеанского командования ВС США: «Тихоокеанское командование зафиксировало то, что, как мы полагаем, было несколькими ракетными пусками Северной Кореи между 11:49 и 12:19 по времени Гавайев (00:49 и 01:19 по Москве). Первоначальная проверка показала, что речь идет о трех ракетах малой дальности. Одна из них взорвалась практически сразу же после запуска».
В Пентагоне подчеркнули, что ракетные запуски КНДР «не представляли угрозы для США или Гуама».
Напомним, Вашингтон и Пхеньян регулярно обмениваются новыми угрожающими заявлениями. Ким Чен Ын отдает приказы о готовности к нанесению удара по Гуаму, где находятся американские военные базы. А президент США Дональд Трамп пообещал ответить на угрозу со стороны Северной Кореи «огнем и яростью, которых еще не видел мир».
Пхеньян возмущен совместными учениями Южной Кореи и США. Чтобы избежать предполагаемой угрозы военной агрессии со стороны Соединённых Штатов, работает над созданием межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками. Этим Северная Корея нарушает режим нераспространения ядерного оружия, что приводит к новым санкциям со стороны Совбеза ООН.
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