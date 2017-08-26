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  • 26.08, 05:09

    В Орле 7-летняя девочка провалилась в люк и погибла

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    В Орле 7-летняя девочка провалилась в люк и погибла

    В Орле <nobr>7-летняя</nobr> девочка провалилась в люк и погибла

    Следственный комитет возбудил уголовное дело для расследования гибели семилетнего ребенка в Орле.

    Как сообщается на сайте управления Следственного комитета по Орловской области, семилетняя девочка погибла, провалившись в плохо закрытый люк в северной части города Орла.

    Сообщение пресс-службы СУ СК РФ по Орловской области: «25 августа вблизи частного домовладения, расположенного в Северном районе города Орла, в люке с коммуникациями обнаружено тело семилетней девочки. По данному факту следственными органами СК РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного части 1 статьи 109 УК РФ „Причинение смерти по неосторожности“».

    Следователи уверены, что люк, в который провалился ребенок, был закрыт ненадлежащим образом. Ведется расследование. Сотрудники Следственного комитета устанавливают круг лиц, по вине которых погибла девочка.

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