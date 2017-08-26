Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 26.08, 03:26

    Южная Корея: КНДР произвела запуск ракеты в сторону Японского моря

    комментировать
    Южная Корея: КНДР произвела запуск ракеты в сторону Японского моря

    Южная Корея: КНДР произвела запуск ракеты в сторону Японского моря

    Южная Корея: КНДР произвела запуск ракеты в сторону Японского моря
  • Фото Reuters © 2017, KCNA

    • Южнокорейские военные заявили, что запущенная с территории КНДР предположительно баллистическая ракета пролетела около 250 километров и упала в Японском море.

    Как сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на информацию военных Южной Кореи, с территории КНДР зафиксирован запуск ракеты. Предположительно баллистическая ракета была запущена с территории северокорейской провинции Канвондо в сторону Японского моря.

    По сведениям военных, ракета пролетела около 250 километров. О запуске было доложено президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину. Других подробностей пока нет.

    Напомним, ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. Пхеньян опасается угрозы со стороны США и работает над созданием межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками. Тем самым Северная Корея нарушает режим нераспространения ядерного оружия, что приводит к новым санкциям со стороны Совбеза ООН. Вашингтон и Пхеньян постоянно обмениваются новыми угрозами. Ким Чен Ын отдал приказ о готовности к нанесению удара по Гуаму, где находятся американские военные базы, в любой момент. А президент США Дональд Трамп обещал ответить на угрозу «огнем и яростью, которых еще не видел мир».

    Новости по теме

    Напряженность на Корейском полуострове

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru