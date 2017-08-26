Южная Корея: КНДР произвела запуск ракеты в сторону Японского моря

Южнокорейские военные заявили, что запущенная с территории КНДР предположительно баллистическая ракета пролетела около 250 километров и упала в Японском море.
Как сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на информацию военных Южной Кореи, с территории КНДР зафиксирован запуск ракеты. Предположительно баллистическая ракета была запущена с территории северокорейской провинции Канвондо в сторону Японского моря.
По сведениям военных, ракета пролетела около 250 километров. О запуске было доложено президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину. Других подробностей пока нет.
Напомним, ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. Пхеньян опасается угрозы со стороны США и работает над созданием межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками. Тем самым Северная Корея нарушает режим нераспространения ядерного оружия, что приводит к новым санкциям со стороны Совбеза ООН. Вашингтон и Пхеньян постоянно обмениваются новыми угрозами. Ким Чен Ын отдал приказ о готовности к нанесению удара по Гуаму, где находятся американские военные базы, в любой момент. А президент США Дональд Трамп обещал ответить на угрозу «огнем и яростью, которых еще не видел мир».
По сведениям военных, ракета пролетела около 250 километров. О запуске было доложено президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину. Других подробностей пока нет.
Напомним, ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. Пхеньян опасается угрозы со стороны США и работает над созданием межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками. Тем самым Северная Корея нарушает режим нераспространения ядерного оружия, что приводит к новым санкциям со стороны Совбеза ООН. Вашингтон и Пхеньян постоянно обмениваются новыми угрозами. Ким Чен Ын отдал приказ о готовности к нанесению удара по Гуаму, где находятся американские военные базы, в любой момент. А президент США Дональд Трамп обещал ответить на угрозу «огнем и яростью, которых еще не видел мир».
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