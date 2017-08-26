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  • 26.08, 03:27
    Движение по трассе в Волгоградской области ограничено из-за пожара. Волгоградская область, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДвижение по трассе в Волгоградской области ограничено из-за пожара

    Движение по трассе в Волгоградской области ограничено из-за пожара

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    Движение по трассе в Волгоградской области ограничено <nobr>из-за</nobr> пожара

    Движение по трассе в Волгоградской области ограничено из-за пожара

    Движение по трассе в Волгоградской области ограничено <nobr>из-за</nobr> пожара

      Губернатор Волгоградской области сообщил, что стена пламени 15-метровой высоты представляет угрозу для населенных пунктов.

      В Дубовском районе Волгоградской области перекрыли движение на участке федеральной трассы Сызрань — Саратов — Волгоград из-за природного пожара.

      Антон Корнаухов, представитель ГУ МВД по Волгоградской области: «Временно ограничено движение транспорта на трассе Волгоград — Сызрань от 627-го километра до 671-го километра в связи с ухудшением пожарной ситуации в Дубовском районе. По этому участку трассы могут проезжать только пожарные машины, спецтехника, а также транспорт, задействованный в эвакуации людей. На месте ЧП находятся 450 сотрудников МВД и 50 бойцов Росгвардии».

      В полиции напоминают водителям, что закрытый участок трассы можно по трассе Волгоград — Иловля — Ольховка — Камышин, либо по другому берегу, через Среднеахтубинский район и город Волжский до Энгельса.

      Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в Дубовский район, где сложилась наиболее тяжелая обстановка, будут направлены дополнительные силы для борьбы с пожарами.

      Андрей Бочаров, губернатор Волгоградской области: «В связи с осложнением ситуации, принято решение об обращении в Южный региональный центр МЧС о выделении дополнительной техники, сил и средств из соседних регионов. К нам направлено более 30 единиц техники и дополнительные силы из воинских частей. Ситуация очень сложная. Здесь два вида пожара — верховой и степной. При порывах ветра до 23 метров в секунду, высота пламени достигает 15 метров. Несмотря на сложные погодные условия, нам удается сдерживать огонь на фронте 15 километров, но часть населенных пунктов находятся в непосредственной опасности. В ходе оперативных мероприятий и наземной разведки определяются населенные пункты, которые необходимо эвакуировать».

      смотретьМЧС: в Волгоградской области не осталось действующих природных пожаров
      МЧС: в Волгоградской области не осталось действующих природных пожаров
      Режим чрезвычайной ситуации в связи с природными пожарами действует в Волгоградской области со среды. В борьбе с огнем задействованы более 6,5 тысячи человек, свыше 2 тысяч единиц техники, включая авиацию. Накануне сообщалось, что действующие очаги пожаров удалось локализовать. Однако вновь усилившийся до шквалистого ветер серьезно осложнил ситуацию.

      смотретьПод Волгоградом пожарные вручную расчищают подъезды к горящим поселкам
      Под Волгоградом пожарные вручную расчищают подъезды к горящим поселкам
      Из опасной зоны уже эвакуированы детские лагеря, решается вопрос об эвакуации части населения, проживающего вблизи опасной зоны. Работают пункты временного размещения. Жертвами пожаров в Ольховском районе стали двое пенсионеров, возбуждено уголовное дело.

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