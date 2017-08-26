Движение по трассе в Волгоградской области ограничено из-за пожара

Губернатор Волгоградской области сообщил, что стена пламени
15-метровой высоты представляет угрозу для населенных пунктов.
В Дубовском районе Волгоградской области перекрыли движение на участке федеральной трассы Сызрань — Саратов — Волгоград из-за природного пожара.
Антон Корнаухов, представитель ГУ МВД по Волгоградской области: «Временно ограничено движение транспорта на трассе Волгоград — Сызрань от 627-го километра до 671-го километра в связи с ухудшением пожарной ситуации в Дубовском районе. По этому участку трассы могут проезжать только пожарные машины, спецтехника, а также транспорт, задействованный в эвакуации людей. На месте ЧП находятся 450 сотрудников МВД и 50 бойцов Росгвардии».
В полиции напоминают водителям, что закрытый участок трассы можно по трассе Волгоград — Иловля — Ольховка — Камышин, либо по другому берегу, через Среднеахтубинский район и город Волжский до Энгельса.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в Дубовский район, где сложилась наиболее тяжелая обстановка, будут направлены дополнительные силы для борьбы с пожарами.
Андрей Бочаров, губернатор Волгоградской области: «В связи с осложнением ситуации, принято решение об обращении в Южный региональный центр МЧС о выделении дополнительной техники, сил и средств из соседних регионов. К нам направлено более 30 единиц техники и дополнительные силы из воинских частей. Ситуация очень сложная. Здесь два вида пожара — верховой и степной. При порывах ветра до 23 метров в секунду, высота пламени достигает 15 метров. Несмотря на сложные погодные условия, нам удается сдерживать огонь на фронте 15 километров, но часть населенных пунктов находятся в непосредственной опасности. В ходе оперативных мероприятий и наземной разведки определяются населенные пункты, которые необходимо эвакуировать».
Режим чрезвычайной ситуации в связи с природными пожарами действует в Волгоградской области со среды. В борьбе с огнем задействованы более 6,5 тысячи человек, свыше 2 тысяч единиц техники, включая авиацию. Накануне сообщалось, что действующие очаги пожаров удалось локализовать. Однако вновь усилившийся до шквалистого ветер серьезно осложнил ситуацию.
Из опасной зоны уже эвакуированы детские лагеря, решается вопрос об эвакуации части населения, проживающего вблизи опасной зоны. Работают пункты временного размещения. Жертвами пожаров в Ольховском районе стали двое пенсионеров, возбуждено уголовное дело.
Антон Корнаухов, представитель ГУ МВД по Волгоградской области: «Временно ограничено движение транспорта на трассе Волгоград — Сызрань от 627-го километра до 671-го километра в связи с ухудшением пожарной ситуации в Дубовском районе. По этому участку трассы могут проезжать только пожарные машины, спецтехника, а также транспорт, задействованный в эвакуации людей. На месте ЧП находятся 450 сотрудников МВД и 50 бойцов Росгвардии».
В полиции напоминают водителям, что закрытый участок трассы можно по трассе Волгоград — Иловля — Ольховка — Камышин, либо по другому берегу, через Среднеахтубинский район и город Волжский до Энгельса.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в Дубовский район, где сложилась наиболее тяжелая обстановка, будут направлены дополнительные силы для борьбы с пожарами.
Андрей Бочаров, губернатор Волгоградской области: «В связи с осложнением ситуации, принято решение об обращении в Южный региональный центр МЧС о выделении дополнительной техники, сил и средств из соседних регионов. К нам направлено более 30 единиц техники и дополнительные силы из воинских частей. Ситуация очень сложная. Здесь два вида пожара — верховой и степной. При порывах ветра до 23 метров в секунду, высота пламени достигает 15 метров. Несмотря на сложные погодные условия, нам удается сдерживать огонь на фронте 15 километров, но часть населенных пунктов находятся в непосредственной опасности. В ходе оперативных мероприятий и наземной разведки определяются населенные пункты, которые необходимо эвакуировать».
Режим чрезвычайной ситуации в связи с природными пожарами действует в Волгоградской области со среды. В борьбе с огнем задействованы более 6,5 тысячи человек, свыше 2 тысяч единиц техники, включая авиацию. Накануне сообщалось, что действующие очаги пожаров удалось локализовать. Однако вновь усилившийся до шквалистого ветер серьезно осложнил ситуацию.
Из опасной зоны уже эвакуированы детские лагеря, решается вопрос об эвакуации части населения, проживающего вблизи опасной зоны. Работают пункты временного размещения. Жертвами пожаров в Ольховском районе стали двое пенсионеров, возбуждено уголовное дело.
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