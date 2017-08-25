Мужчина с ножом атаковал полицейских в центре Лондона

Двое лондонских полицейских получили ранения в результате нападения неизвестного мужчины с ножом рядом с Букингемским дворцом.
Как сообщается на сайте полиции Лондона,
Мужчина, напавший с ножом на полицейских в центре британской столицы, задержан.
По предварительной информации, правоохранители остановили вооруженного ножом мужчину на улице Мэлл вблизи Букингемского дворца. Мужчина атаковал и нанес полицейским несколько ударов ножом. Нападавшего задержали. В настоящее время его личность устанавливают. Ведется расследование.
Медики уже оказали помощь пострадавшим, госпитализация офицерам полиции не потребовалась.
В этот же вечер похожий случай произошел в Брюсселе, где 30-летний сомалиец напал с ножом на двоих патрульных. Преступник получил пулевые ранения и был отправлен в больницу в критическом состоянии. Местные власти пока не делали заявлений, имеет ли произошедшее отношение к терроризму. В центре бельгийской столицы дежурят военные патрули, введены усиленные меры безопасности.
Мужчина, напавший с ножом на полицейских в центре британской столицы, задержан.
По предварительной информации, правоохранители остановили вооруженного ножом мужчину на улице Мэлл вблизи Букингемского дворца. Мужчина атаковал и нанес полицейским несколько ударов ножом. Нападавшего задержали. В настоящее время его личность устанавливают. Ведется расследование.
Медики уже оказали помощь пострадавшим, госпитализация офицерам полиции не потребовалась.
В этот же вечер похожий случай произошел в Брюсселе, где 30-летний сомалиец напал с ножом на двоих патрульных. Преступник получил пулевые ранения и был отправлен в больницу в критическом состоянии. Местные власти пока не делали заявлений, имеет ли произошедшее отношение к терроризму. В центре бельгийской столицы дежурят военные патрули, введены усиленные меры безопасности.
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