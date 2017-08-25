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  • 25.08, 23:49

    Футболисты «Анжи» одержали первую победу с новым тренером

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    Футболисты «Анжи» одержали первую победу с новым тренером

    Футболисты «Анжи» одержали первую победу с новым тренером

    Махачкалинский клуб «Анжи» обыграл «Уфу» в восьмом туре чемпионата России по футболу, одержав первую победу после прихода Вадима Скрипченко на пост главного тренера.

    Матч между «Анжи» и «Уфой» в Каспийске, завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Гол на 18-й минуте забил Хуан Эдуардо Лескано.

    Махачкалинский клуб набрал 6 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице. «Уфа» с 10 очками занимает седьмую строчку, пишет РИА Новости.

    Напомним, Вадим Скрипченко стал главным тренером «Аржи» после увольнения главного тренера Александра Григоряна, который подал в отставку после поражения махачкалинцев от московского «Динамо» в домашнем матче 6-го тура премьер-лиги 12 августа.



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