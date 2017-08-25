Футболисты «Анжи» одержали первую победу с новым тренером

Махачкалинский клуб «Анжи» обыграл «Уфу» в восьмом туре чемпионата России по футболу, одержав первую победу после прихода Вадима Скрипченко на пост главного тренера.
Матч между «Анжи» и «Уфой» в Каспийске, завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Гол на 18-й минуте забил Хуан Эдуардо Лескано.
Махачкалинский клуб набрал 6 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице. «Уфа» с 10 очками занимает седьмую строчку, пишет РИА Новости.
Напомним, Вадим Скрипченко стал главным тренером «Аржи» после увольнения главного тренера Александра Григоряна, который подал в отставку после поражения махачкалинцев от московского «Динамо» в домашнем матче 6-го тура премьер-лиги 12 августа.
Махачкалинский клуб набрал 6 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице. «Уфа» с 10 очками занимает седьмую строчку, пишет РИА Новости.
Напомним, Вадим Скрипченко стал главным тренером «Аржи» после увольнения главного тренера Александра Григоряна, который подал в отставку после поражения махачкалинцев от московского «Динамо» в домашнем матче 6-го тура премьер-лиги 12 августа.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fc_anji#НашФутбол #РФПЛ. 8-й тур. #АнжиУфа 1:0 18' Хуан Лескано pic.twitter.com/w4UxcRXGX8— РФПЛ⚽🏆 (@rfpl) August 25, 2017
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