Глава МИД Венесуэлы обвинил США в попытке «заморить народ голодом»

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса назвал новые американские санкции наихудшим актом агрессии против своей страны за последние 200 лет.
По словам министра, подобных актов агрессии Венесуэла не знала со времен начала XIX века, когда Симон Боливар вел борьбу за независимость испанских колоний в Америке.
Хорхе Арреаса, министр иностранных дел Венесуэлы: «Эти действия, эти финансовые санкции, о которых было объявлено сегодня, являются наихудшим актом агрессии против Венесуэлы за последние 200 лет, возможно, с тех времен, когда Испанская империя была побеждена нашими освободителями, Симоном Боливаром».
При этом глава внешнеполитического ведомства предположил, что Вашингтон с помощью санкций решил «спровоцировать гуманитарный кризис» в Венесуэле и «заморить голодом» народ страны. Однако, выразил уверенность Арреаса, венесуэльский народ сплотится перед лицом внешней угрозы и будет противостоять ей, используя дипломатию, передает ТАСС.
Напомним, ранее сегодня Дональд Трамп подписал указ о введении новых финансовых санкций против Каракаса. В частности, американским компаниям и гражданам решили запретить сделки с долговыми обязательствами и ценными бумагами правительства Венесуэлы и государственной нефтяной компании этой страны.
Помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер уже заявил, что санкции могут быть сняты только после того, как «права и демократия будут восстановлены». При этом Макмастер заверил, что США в ближайшем будущем не намерены предпринимать никакие военные действия против Венесуэлы.
Хорхе Арреаса, министр иностранных дел Венесуэлы: «Эти действия, эти финансовые санкции, о которых было объявлено сегодня, являются наихудшим актом агрессии против Венесуэлы за последние 200 лет, возможно, с тех времен, когда Испанская империя была побеждена нашими освободителями, Симоном Боливаром».
При этом глава внешнеполитического ведомства предположил, что Вашингтон с помощью санкций решил «спровоцировать гуманитарный кризис» в Венесуэле и «заморить голодом» народ страны. Однако, выразил уверенность Арреаса, венесуэльский народ сплотится перед лицом внешней угрозы и будет противостоять ей, используя дипломатию, передает ТАСС.
Напомним, ранее сегодня Дональд Трамп подписал указ о введении новых финансовых санкций против Каракаса. В частности, американским компаниям и гражданам решили запретить сделки с долговыми обязательствами и ценными бумагами правительства Венесуэлы и государственной нефтяной компании этой страны.
Помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер уже заявил, что санкции могут быть сняты только после того, как «права и демократия будут восстановлены». При этом Макмастер заверил, что США в ближайшем будущем не намерены предпринимать никакие военные действия против Венесуэлы.
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