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  • 25.08, 21:53

    Представитель Белого дома перепутал Россию и Венесуэлу

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    Представитель Белого дома перепутал Россию и Венесуэлу

    Представитель Белого дома перепутал Россию и Венесуэлу

    Высокопоставленный представитель администрации США допустил досадную ошибку во время телефонного брифинга.

    Говоря о новых санкциях, введенных против Венесуэлы, представитель Белого дома заявил, что ограничительные меры касаются ценных бумаг, которые принадлежат российским государственным компаниям.

    Впрочем, чиновник быстро исправился и уточнил, что речь идет о венесуэльских компаниях, передает РИА Новости.

    Напомним, ранее сегодня Дональд Трамп принял решение расширить санкции против Венесуэлы. В частности, президент США запретил американским компаниям и гражданам сделки с долговыми обязательствами и ценными бумагами правительства Венесуэлы и государственной нефтяной компании этой страны.

    Надо сказать, что недавно географическую ошибку во время выступления допустила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт. Рассуждая о переговорах спецпредставителя США по Украине Курта Волкера с помощником президента РФ Владиславом Сурковым, она перепутала Литву и Белоруссию.

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