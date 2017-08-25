Представитель Белого дома перепутал Россию и Венесуэлу

Высокопоставленный представитель администрации США допустил досадную ошибку во время телефонного брифинга.
Говоря о новых санкциях, введенных против Венесуэлы, представитель Белого дома заявил, что ограничительные меры касаются ценных бумаг, которые принадлежат российским государственным компаниям.
Впрочем, чиновник быстро исправился и уточнил, что речь идет о венесуэльских компаниях, передает РИА Новости.
Напомним, ранее сегодня Дональд Трамп принял решение расширить санкции против Венесуэлы. В частности, президент США запретил американским компаниям и гражданам сделки с долговыми обязательствами и ценными бумагами правительства Венесуэлы и государственной нефтяной компании этой страны.
Надо сказать, что недавно географическую ошибку во время выступления допустила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт. Рассуждая о переговорах спецпредставителя США по Украине Курта Волкера с помощником президента РФ Владиславом Сурковым, она перепутала Литву и Белоруссию.
Впрочем, чиновник быстро исправился и уточнил, что речь идет о венесуэльских компаниях, передает РИА Новости.
Напомним, ранее сегодня Дональд Трамп принял решение расширить санкции против Венесуэлы. В частности, президент США запретил американским компаниям и гражданам сделки с долговыми обязательствами и ценными бумагами правительства Венесуэлы и государственной нефтяной компании этой страны.
Надо сказать, что недавно географическую ошибку во время выступления допустила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт. Рассуждая о переговорах спецпредставителя США по Украине Курта Волкера с помощником президента РФ Владиславом Сурковым, она перепутала Литву и Белоруссию.
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