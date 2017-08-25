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  • 25.08, 21:53

    По Facebook распространяется опасный вирус

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    По Facebook распространяется опасный вирус

    По Facebook распространяется опасный вирус

    По Facebook распространяется опасный вирус

    Специалисты «Лаборатории Касперского» сообщили о вирусе, который приходит в сообщениях в Facebook.

    Специалисты «Лаборатории Касперского» предупредили пользователей Facebook о вирусе, который распространяется с помощью Facebook Messenger — приложения для обмена сообщениями пользователей соцсети. Сообщение размещено в корпоративном блоге.

    Ссылка на вредоносную программу может прийти от взломанного пользователя. Как происходит взлом аккаунтов, в компании пока не выяснили. Если перейти по ссылке, то откроется видео, которое не запустится без скачивания особого файла. Для пользователей браузеров Mozilla Firefox и Safari файл «притворится» обновлением Flash-проигрывателя, пользователям Google Chrome будет предложено скачать расширение для YouTube. Эти программы и будут вредоносными, предупреждают в «Лаборатории Касперского».

    В компании предполагают, что разработчики вируса стремятся заработать на рекламе и краже аккаунтов в соцсетях.

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