Морские дьяволы
ТВ-Эфир
Морские дьяволы
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 25.08, 21:53

    «Газпром» установил суточный рекорд экспорта газа в Европу в августе

    1 комментарий

    «Газпром» установил суточный рекорд экспорта газа в Европу в августе

    «Газпром» установил суточный рекорд экспорта газа в Европу в августе

    «Газпром» установил новый для августа рекорд экспорта газа за всю историю компании.

    Как говорится в сообщении компании, новый максимальный показатель был зафиксирован 24 августа и составил 590,3 млн кубометров, передает ТАСС.

    Исторический суточный рекорд экспорта газа в дальнее зарубежье «Газпром» установил 27 января, когда потребителям было поставлено 636,4 млн кубометров.

    Глава «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что увеличение поставок в Евросоюз стало возможным после снятия ограничений на транспортировку газа по газопроводу Opal — это один из отводящих газопроводов, связывающих «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Его проектная мощность — более 36 млрд кубометров в год.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru