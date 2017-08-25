«Газпром» установил суточный рекорд экспорта газа в Европу в августе

«Газпром» установил новый для августа рекорд экспорта газа за всю историю компании.
Как говорится в сообщении компании, новый максимальный показатель был зафиксирован 24 августа и составил 590,3 млн кубометров, передает ТАСС.
Исторический суточный рекорд экспорта газа в дальнее зарубежье «Газпром» установил 27 января, когда потребителям было поставлено 636,4 млн кубометров.
Глава «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что увеличение поставок в Евросоюз стало возможным после снятия ограничений на транспортировку газа по газопроводу Opal — это один из отводящих газопроводов, связывающих «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Его проектная мощность — более 36 млрд кубометров в год.
Исторический суточный рекорд экспорта газа в дальнее зарубежье «Газпром» установил 27 января, когда потребителям было поставлено 636,4 млн кубометров.
Глава «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что увеличение поставок в Евросоюз стало возможным после снятия ограничений на транспортировку газа по газопроводу Opal — это один из отводящих газопроводов, связывающих «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Его проектная мощность — более 36 млрд кубометров в год.
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