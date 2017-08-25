«Адмирал Владимирский» вернулся в Кронштадт после похода к пиратским берегам

Океанографическое исследовательское судно прибыло в родной порт, сопроводив вдоль африканского побережья учебный парусник «Надежда».
В Кронштадт после длительной экспедиции прибыло научно-исследовательское судно «Адмирал Владимирский». Ученых и моряков встретили их родные и близкие. А капитану по старинной флотской традиции вручили жареного поросенка.
В походе члены экипажа провели более четырех месяцев, преодолев двадцать две с половиной тысячи морских миль. При этом петербуржцам пришлось столкнуться с необычной для научного судна задачей.
У побережья Африки, где, по словам мореплавателей, до сих пор свирепствуют пираты, «Адмиралу Владимирскому» выпал шанс проявить истинно офицерские качества и сопроводить по опасной акватории учебный парусник «Надежда».
В походе члены экипажа провели более четырех месяцев, преодолев двадцать две с половиной тысячи морских миль. При этом петербуржцам пришлось столкнуться с необычной для научного судна задачей.
У побережья Африки, где, по словам мореплавателей, до сих пор свирепствуют пираты, «Адмиралу Владимирскому» выпал шанс проявить истинно офицерские качества и сопроводить по опасной акватории учебный парусник «Надежда».
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