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  • 25.08, 21:53
    «Адмирал Владимирский» вернулся в Кронштадт после похода к пиратским берегам. Кронштадт, Санкт-Петербург, армия и флот РФ, корабли и суда. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Адмирал Владимирский» вернулся в Кронштадт после похода к пиратским берегам

    «Адмирал Владимирский» вернулся в Кронштадт после похода к пиратским берегам

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    «Адмирал Владимирский» вернулся в Кронштадт после похода к пиратским берегам

    «Адмирал Владимирский» вернулся в Кронштадт после похода к пиратским берегам

    «Адмирал Владимирский» вернулся в Кронштадт после похода к пиратским берегам

      Океанографическое исследовательское судно прибыло в родной порт, сопроводив вдоль африканского побережья учебный парусник «Надежда».

      В Кронштадт после длительной экспедиции прибыло научно-исследовательское судно «Адмирал Владимирский». Ученых и моряков встретили их родные и близкие. А капитану по старинной флотской традиции вручили жареного поросенка.

      В походе члены экипажа провели более четырех месяцев, преодолев двадцать две с половиной тысячи морских миль. При этом петербуржцам пришлось столкнуться с необычной для научного судна задачей.

      У побережья Африки, где, по словам мореплавателей, до сих пор свирепствуют пираты, «Адмиралу Владимирскому» выпал шанс проявить истинно офицерские качества и сопроводить по опасной акватории учебный парусник «Надежда».

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