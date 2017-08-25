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  • 25.08, 21:53

    Посла Молдавии вызвали в МИД из-за плана по выводу миротворцев из Приднестровья

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    Посла Молдавии вызвали в МИД из-за плана по выводу миротворцев из Приднестровья

    Посла Молдавии вызвали в МИД <nobr>из-за</nobr> плана по выводу миротворцев из Приднестровья

    Посла Молдавии в РФ Андрея Негуца вызвали в российский МИД из-за предложения Кишинева внести в повестку дня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН вопрос о выводе иностранных вооруженных сил из страны.

    С послом Молдавии встретился замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Российский дипломат обратил внимание коллеги на то, что в Москве инициативу Кишинева считают провокационной и «не отвечающей чаяниям значительной части молдавских граждан», сообщается на сайте ведомства.

    МИД РФ: «С российской стороны было подчеркнуто, что в Москве рассматривают этот шаг, игнорирующий подлинные первопричины и реалии присутствия ограниченного российского воинского контингента на Днестре, как еще одно звено в череде недружественных акций, предпринимаемых в последнее время в Кишиневе противниками позитивных изменений в российско-молдавских отношениях».

    В МИД РФ добавили, что власти Молдавии должны отдавать себе отчет, что эта инициатива негативно скажется как на двустороннем сотрудничестве, так и на процессе приднестровского урегулирования.

    Ранее постпред Молдавии при ООН Виктор Морару выступил с предложением вынести на предстоящую 72-ю сессию Генассамблеи вопрос о выводе из страны иностранных военных. Постпред России при ООН, в свою очередь, заявил, что это станет недружественным шагом со стороны Кишинева и не поспособствует мирному процессу. А президент Приднестровья Вадим Красносельский выразил опасения, что уход российских миротворцев из региона спровоцирует военные действия.

    Добавим, что сейчас в Приднестровье находится оперативная группа российских войск, выполняющая миротворческую миссию.

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